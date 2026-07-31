La Huasteca Potosina es tan mágica que algunos de sus atractivos parecen sacados de un sueño o una pintura surrealista, como el Jardín Escultórico Edward James Las Pozas, el lugar más visitado del pueblo mágico de Xilitla.

Entre la espesa vegetación, ríos y cascadas se levantan más de 25 estructuras y esculturas de concreto y piedra, de un diseño onírico, fruto de la imaginación del poeta, artista y mecenas escocés Edward James.

Pronto se conmemorará su natalicio y, por ello, la Cervecería James está organizando una cena temática en su honor, con la intervención de un chef y una cocinera tradicional local.

¿Dónde se encuentra el Jardín Escultórico Edward James?

El Jardín Escultórico Edward James Las Pozas se encuentra inmerso en la naturaleza, en el pueblo mágico de Xilitla, en la Huasteca Potosina.

Foto: Sectur México

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Desde el centro Xilitla haces aproximadamente 10 minutos en auto; 1 hora y media desde Ciudad Valles; 4 horas y 40 minutos desde la ciudad de San Luis Potosí y 7 horas y media desde la CDMX.

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¿Cómo será la cena temática en el Jardín Escultórico de Xilitla?

De acuerdo con información de la Cervecería James, esta experiencia es la primera de la serie ‘A la Mesa con James’: cenas ‘surrealistas’ que harán en conjunto con el Jardín Escultórico Edward James Las Pozas.

Fotos: Sectur SLP

La primera velada lleva por nombre ‘Un Brindis por Edward James’, para celebrar su natalicio.

La cena ocurrirá en el Jardín Surrealista, entre la exuberante selva, las esculturas y estructuras surrealistas y, de fondo, el sonido del río Santa María y de las cascadas que hay en la propiedad.

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Foto: Jardín Escultórico Edward James

La creación y curaduría de los platillos está a cargo del chef Carlos Soto y la cocinera tradicional Consuelo Morales, quienes cocinarán un menú maridaje de 4 tiempos:

Inicia con ‘la hora del té’, la recepción en Origen Café con un coctel de té negro, ginebra y frutos rojos.

Primer tiempo: ‘Un respiro en el jardín’, un envuelto de setas y queso, acompañado de una cerveza estilo Brown Ale.

Segundo tiempo: ‘El regreso al hogar’, vegetales rostizados, crujientes de tocino y queso con crema, maridado con vino rosado.

Tercer tiempo: ‘El banquete del soñador’, un medallón de roast beef en salsa de oporto con puré rústico de papa y vegetales salteados a la mantequilla, maridado con vino tinto Malbec.

Cuarto tiempo: ‘Dulce final’, tarta de manzana con un brindis de prosecco.

¿Cuándo es la cena temática en el Jardín Escultórico de Xilitla?

La cena temática en el Jardín Escultórico Edward James del pueblo mágico de Xilitla es el domingo 16 de agosto, precisamente en el aniversario 119 de su creador, Edward James.

Fotos: Sectur SLP

El evento comenzará a las 8:30 p.m.

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¿Cuánto cuesta la cena temática en el Jardín Escultórico de Xilitla?

La cena temática en el Jardín Escultórico de Xilitla tiene un costo de $2,500 pesos por persona.

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WhatsApp: (489) 120 1898.

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Instagram: @cerveceria.james.xilitla

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