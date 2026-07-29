George Lucas es reconocido por ser el creador de la franquicia y saga cinematográfica de Star Wars, una de las más taquilleras en la historia, aunque también es un gran coleccionista de arte.

Desde hace más de medio siglo se dedicó a adquirir obras de muchos artistas, entre ellas, de la mexicana Frida Kahlo. Y, desde hace algunos años, decidió crear un espacio para exhibirlas al público.

El Lucas Museum of Narrative Art (Museo Lucas de Arte Narrativo) abrirá sus puertas en Los Ángeles y en Destinos te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿En qué parte de Los Ángeles estará el museo de George Lucas?

El nuevo museo de George Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) se construye en Exposition Park, un parque público entre la zona centro y sur de Los Ángeles.

Foto: Lucas Museum of Narrative Art

Este espacio es conocido por albergar los estadios Los Angeles Memorial Coliseum (sede de los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984) y BMO (casa de Los Angeles Football Club), el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles y el Centro de Ciencias de California, entre otros.

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Se accede en transporte público utilizando la línea E del Metro de Los Ángeles. La estación Expo/Vermont te dejará justo fuera del recinto.

Así es la arquitectura del nuevo museo de George Lucas

El nuevo museo de George Lucas ocupa el extremo oeste del Exposition Park, un terreno de 4.5 hectáreas (un poco más grande que el Zócalo de CDMX).

El edificio principal de estilo futurista ocupa 27,800 metros cuadrados. Fue diseñado por el arquitecto chino Ma Yansong con “forma escultórica y orgánica moldeada por la luz, las nubes y la arboleda circundante”; de acuerdo con el sitio web oficial del museo.

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Foto: MAD Architects

Para lograr sus formas curvas y “biomórficas”, la estructura se revistió con más de 1,500 paneles curvos de polímero reforzado con fibra de vidrio, cada uno con una forma y colocación única.

El Lucas Museum of Narrative Art está rodeado de un parque y jardines diseñados por la paisajista Mia Lehrer. Tendrá más de 200 árboles, senderos, prados, una fuente tipo cascada, sistemas de captación de lluvia y elevaciones que emulan la geografía de Los Ángeles.

¿Qué ver en el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles?

El principal atractivo del nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles estará en sus 5 pisos y 35 galerías interiores; cada una tratará un tema relacionado con experiencias humanas: la familia, la aventura, la comunidad, la maternidad, el deporte, el romance, el ocio...

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Se enfocará en el arte narrativo, es decir, mostrará aquellas obras que cuentan una historia.

Foto: MAD Architects

La colección permanente abarca más de 40,000 piezas: réplicas de pinturas rupestres, mosaicos griegos, pinturas renacentistas, murales, cómics, cuentos, dibujos, maquetas, libros, fotografías y objetos relacionados con el cine.

Mostrará piezas de pintores como Norman Rockwell, Kadir Nelson, Jessie Willcox Smith, Judith F. Baca, Frida Kahlo y Maxfield Parrish; los dibujantes Winsor McCay, Jack Kirby, Frank Frazetta, Chris Ware y Robert Crumb; y de los fotógrafos Gordon Parks, Henri Cartier-Bresson y Dorothea Lange, por mencionar algunos.

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Si eres fanático del trabajo filmográfico de George Lucas, no te puedes perder la colección de Lucas Archives, con utilería, vestuarios, naves, obras de arte y objetos —muchos de ellos inéditos— utilizados en las producciones de Lucasfilms (las primeras 6 películas de Star Wars, las primeras 4 de Indiana Jones, Willow, Red Tails, Howard The Duck y Radioland Murders).

Foto: Lucas Museum of Narrative Art

El Museo Lucas de Arte Narrativo tendrá su propia biblioteca, un par de salas de cine de última generación, tienda, cafetería y restaurante.

¿Cuándo abre el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles?

El museo de George Lucas en Los Ángeles abrirá sus puertas el próximo martes 22 de septiembre.

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El museo y la tienda abrirán lunes, miércoles y jueves de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; viernes de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cerrará los martes, Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

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Foto: Lucas Museum of Narrative Art

En el caso de la biblioteca, abrirá a las 10:00 a.m. y cerrará una hora antes del cierre del museo, mientras que el parque y los jardines estarán disponibles desde las 8:00 a.m. hasta el atardecer.

¿Cuánto costará la entrada al museo de George Lucas en Los Ángeles?

Las entradas al Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles ya están a la venta y tienen los siguientes costos:

Adultos: 25 dólares ($436 pesos).

Personas mayores de 65 años: 21 dólares ($366 pesos).

Menores de 17 años: gratis.

Página: lucasmuseum.org

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