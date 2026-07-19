¿Cuándo abrirá la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

Rápidos y Furiosos (Fast & Furious en inglés) es una de las sagas cinematográficas más populares y taquilleras de los últimos tiempos. Y es que, ¿a quién no le emociona la combinación de autos increíbles con tremendas dosis de acción?

Lo mejor es que, si alguna vez soñaste con tener las habilidades al volante de Dominic Toretto, Brian O’Conner y compañía, ahora se hará ‘realidad’ en una nueva y emocionante montaña rusa llamada ‘Fast & Furious: Hollywood Drift’.

Te decimos dónde estará, cómo será y cuándo se planea inaugurarla.

¿En qué parque temático estará la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

La nueva montaña rusa de Rápidos y Furiosos será una de las nuevas atracciones de la zona Upper Lot del parque temático Universal Studios Hollywood, el cual también funciona como estudio cinematográfico.

Foto: Rich Polk. Getty Images y Universal Studios Hollywood

Como su nombre lo dice, se ubica en el famoso barrio de Hollywood, en Los Ángeles, California.

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Esta propiedad es la más antigua de Universal Studios y es muy reconocida por el recorrido que ofrece en sets de filmación de películas icónicas como King Kong, Volver al Futuro y Jaws, por mencionar algunas.

Así será la montaña rusa de Rápidos y Furiosos

‘Fast & Furious: Hollywood Drift’ fue anunciada por Universal Studios Hollywood como una montaña rusa al aire libre de alta velocidad.

Foto: Rich Polk. Getty Images y Universal Studios Hollywood

La ambientación está inspirada en Rápidos y Furiosos, desde la fila de espera que simula un garaje de ladrillos y un enorme mural del artista Tristan Eaton en homenaje a Toretto.

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Lo más llamativo es que el recorrido se hará en trenes con 4 vagones (cada uno con capacidad para 4 personas), los cuales serán réplicas de coches como el Nissan Skyline GT-R y el Toyota Supra de Brian O’Conner, el Dodge Charger de Toretto y el Mazda RX-7 de Han.

Foto: Rich Polk. Getty Images y Universal Studios Hollywood

El parque ha confirmado que la nueva montaña rusa tendrá 1,250 metros de longitud; que pasará por arriba de varias zonas del parque; que cada vagón tendrá una tecnología de rotación de 360° (para simular derrapes); que alcanzará una velocidad de 116 kilómetros por hora y que uno de sus momentos más emocionantes será un ‘pico’ vertical de 17 pisos (51.8 metros de altura).

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¿Cuándo abrirá la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

Inicialmente, Universal Studios Hollywood planeaba inaugurar la nueva montaña rusa de Rápidos y Furiosos en verano de 2026, aunque una publicación reciente en el Instagram oficial de Universal Destinations indicó que será abierta en algún momento del 2027.

Foto: Rich Polk. Getty Images y Universal Studios Hollywood

Hasta el momento, no se ha mencionado alguna fecha o temporada específica para su entrada en operaciones.

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