Ulises Mejía Haro, diputado con licencia de Zacatecas y aspirante de Morena a ser el coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, asegura que sí es viable devolverle a la entidad “su grandeza”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exalcalde de Zacatecas esboza una visión para su estado: invertir en tecnología para la seguridad; apoyar el campo y llevarlo a la agroindustria; invertir en salud, en un plan hídrico y dotar al magisterio de garantías sobre sus pagos y prestaciones.

No se identifica como parte del equipo político que por años ha controlado Zacatecas: los Mon- real. Sobre sus compañeros aspirantes del PT, Geovanna Bañuelos; y del Verde, Carlos Puente, afirma que los ve como compañeros de proyecto.

¿Qué es lo que requiere hoy Zacatecas?

—La gente pide mayor atención a la seguridad, si bien se ha hecho un esfuerzo en la disminución de algunos delitos, por ejemplo los homicidios, todavía hay preocupación en el traslado en las carreteras, hay preocupación de quienes se dedican al ganado, quienes están en un comercio o quienes son constructores, entonces, en el tema de seguridad jamás debemos levantar bandera blanca. Tenemos que seguir coordinándonos, así como lo hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de la mano de Omar García Harfuch, el secretario: atención a las causas, hacer uso de la tecnología, de la Inteligencia Artificial y algo que es fundamental: la contención.

El tema del campo también ha sido una de mis iniciativas que presenté en la Cámara de Diputados, cómo fortalecer este programa que es bondadoso, en su esencia, de precios de garantía, que forma parte de la cosecha que producen en Zacatecas, sobre todo los frijoleros y la gente que produce maíz.

¿Qué más pide la gente atender?

—El tema de atención a la salud, que haya acciones complementarias, que no solamente sea lo que se está haciendo por el gobierno de México, la gente también quiere ver esfuerzos desde lo local.

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Una exigencia recurrente en Zacatecas por parte de los maestros estatales, es que no hay certeza en el pago de sus salarios. Y quienes ya son jubilados, pensionados, pues también batallan en que se les pueda dar su pensión.

También está el tema de un plan hídrico, que haya más construcción de presas, más construcción de bordos, rehabilitación de estas, desazolve de las actuales, todo esto en conjunto para que se pueda generar sin duda más empleo. Zacatecas necesita estar a la par de sus estados vecinos, necesita también este segundo piso de la transformación.

¿Puede Zacatecas salir del bache de seguridad y económico que enfrenta hace décadas?

—Sin duda. Tenemos un rostro de cantera y corazón de plata, pero más allá de desconfigurar cómo es que nos conocen, tenemos que regresarle la grandeza a Zacatecas. Yo sí estoy convencido que podemos regresarle la grandeza.

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¿En qué momento de su trayectoria política y personal dijo ‘es el momento de competir por este cargo’?

—Estamos convencidos de que podemos darle este segundo piso que merece Zacatecas sin confrontaciones, sin pleitos, sin abrir frentes innecesarios, sino llamando a la unidad, a la madurez política. Los zacatecanos no quieren pleitos políticos, quieren soluciones, quieren acciones.

¿Cómo ve a los aspirantes del Partido Verde y del PT?

—No los veo como contrincantes, como adversarios. Los veo como lo que somos: compañeros de un movimiento. Y tenemos que salir más unidos de lo que iniciamos este proceso. Cada uno tiene su legítimo derecho de aspirar.

En esta nueva fórmula de elección del candidato, donde Morena ya no prioriza la popularidad, sino la trayectoria intachable, ¿se considera con una trayectoria intachable?

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—No solamente me considero, tengo una trayectoria intachable y como ejemplo en mi paso en la administración pública como alcalde no tuve observaciones por los entes fiscalizadores, tanto estatales como como federales.

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