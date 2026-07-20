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Mérida, Yucatán. - Con el objetivo de prevenir pérdidas económicas en la costa yucateca, pescadores y acuacultores del oriente del estado, con el respaldo de las autoridades estatales y de la academia, conformaron una red de monitoreo ante la posibilidad de la presencia de marea en el litoral.
“Como parte de esta estrategia, comunidades pesqueras de San Felipe y Río Lagartos recibieron capacitación para identificar de manera temprana los florecimientos algales nocivos, conocidos como mareas rojas”, señaló Lila Frías Castillo, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy).
El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y Environmental Defense Fund de México (EDF México), en coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado impulsan esta iniciativa.
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La funcionaria estatal comentó que el CICY desarrolla esta estrategia, la cual contempla que las cooperativas pesqueras y las unidades de producción acuícola generen información sobre las condiciones ambientales del litoral.
“Estos datos servirán para alimentar sistemas de alerta temprana que permitan anticipar la presencia de mareas rojas y tomar decisiones que reduzcan las afectaciones económicas y sociales”, precisó
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Ahondó en que el CICY aportará el conocimiento científico para comprender el comportamiento de los florecimientos algales y desarrollar mecanismos de monitoreo, “mientras que EDF México trabajará en el fortalecimiento de la coordinación entre comunidades, autoridades e instituciones para impulsar medidas de adaptación frente a los efectos del cambio climático”.
El proyecto se vinculará con las instancias estatales y federales responsables de la vigilancia sanitaria y ambiental, así como con el recién creado Comité de Seguimiento y Evaluación de Florecimiento Algal Nocivo en Yucatán, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención.
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dmrr/rmlgv
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