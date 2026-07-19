Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) afirmó que su administración impulsa una estrategia integral para asegurar el abastecimiento del agua a las familias, fortalecer la infraestructura hidráulica y convertir el líquido en un motor de crecimiento económico y bienestar.

Dijo que la gestión responsable del agua representa uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de Tamaulipas y del país, por lo que llamó a consolidar una nueva cultura del cuidado del recurso hídrico basada en la participación ciudadana, el equilibrio ambiental y el aprovechamiento eficiente en los ámbitos urbano, agropecuario e industrial.

Américo Villarreal pone al agua en el centro del desarrollo; impulsa estrategia integral en Tamaulipas. Foto: Especial.

El respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas consolida una política integral para el aprovechamiento sustentable del agua y garantizar el derecho humano al acceso al recurso.

En el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión, el mandatario estatal consideró que el manejo responsable del agua representa uno de los mayores retos para las próximas décadas y requiere una visión de largo plazo que combine regulación, participación social, protección ambiental y uso eficiente del recurso.

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Villarreal Anaya explicó que la estrategia impulsada por su administración busca garantizar agua para el consumo humano, fortalecer la productividad del campo, respaldar el crecimiento industrial y preservar los ecosistemas, bajo un modelo de sustentabilidad que permita aprovechar de manera responsable uno de los principales activos naturales de Tamaulipas.

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“Es una condición de seguir un sistema regulatorio, de equilibrio en el sistema del agua y una concientización de todos, de una sociedad participativa y colaborativa que, como decíamos, tenemos que recuperar y mantener nuestro medio ambiente, rehabilitarlo en su momento y buscar el equilibrio correcto que nos permita mantenernos en una economía circular, sustentable, de acuerdo a los recursos con que contamos”, aseveró.

Américo Villarreal pone al agua en el centro del desarrollo; impulsa estrategia integral en Tamaulipas. Foto: Especial.

En su opinión, esta visión coloca al agua en el centro de las políticas públicas, no sólo como un recurso indispensable para la vida, sino como un elemento determinante para impulsar el desarrollo regional, atraer inversiones, fortalecer la competitividad del estado y mejorar la calidad de vida de la población.

En ese contexto, destacó el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los proyectos hidráulicos que se desarrollan en Tamaulipas, lo que ha permitido avanzar en obras estratégicas para fortalecer el abasto, modernizar la infraestructura y atender los desafíos que enfrenta la entidad en materia de disponibilidad del recurso.

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Aseguró que el acompañamiento del Gobierno de México ha sido determinante para consolidar proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica y para fortalecer las gestiones relacionadas con la franja fronteriza, acciones que permitirán garantizar un mejor aprovechamiento del agua y brindar mayor certidumbre al desarrollo económico de la entidad.

Asimismo, afirmó que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido construir una visión integral que privilegia el derecho humano al agua y, al mismo tiempo, impulsa un crecimiento sustentable en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

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Américo Villarreal pone al agua en el centro del desarrollo; impulsa estrategia integral en Tamaulipas. Foto: Especial.

Y especificó: "Todo lo demás depende de la sustentabilidad, de algo que es esencial para la vida (…) aparte de todos los benefactores de comodidad, de bienestar, de oportunidad y desarrollo nos da este gran recurso que existe en nuestro estado y que lo tenemos que optimizar y tenerlo como un valor agregado de este gran territorio nacional y tamaulipeco para poder tener también oportunidades de crecimiento y calidad de vida y bienestar en lo individual y seguir con esta visión de un gobierno humanista que ha buscado ver.

“Y privilegiar cómo le damos esta sustentabilidad, este derecho humano a tener este recurso en cada uno de nuestros hogares y que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha estado muy atenta a nivel nacional para procurar este tipo de infraestructura hidráulica y lo decimos aquí con certeza en nuestro estado que hemos ido altamente beneficiados en ese sentido, en las oportunidades y acompañamiento que nos ha dado en la franja fronteriza para estar en las negociaciones en su momento”.

dmrr