Cuando sale la Luna y las estrellas, algunos museos muestran una faceta distinta a la que conoces. Por eso, no te puedes perder este plan donde, por una noche, el emblemático Cárcamo de Dolores en Chapultepec se convertirá en sede de una experiencia audiovisual única.

Aquí en Destinos te contamos todos los detalles para que armes el plan con quien quieras porque esta actividad es gratuita.

Después del atardecer, la música y el arte cobrarán vida en un espectáculo inmersivo.

Por una horas, el Cárcamo será escenario de un espectáculo de arte digital. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

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¿Qué habrá durante la experiencia nocturna del Cárcamo de Dolores?

Como parte de la Noche de Museos, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental convertirán la explanada del Cárcamo de Dolores en el escenario que dará vida a la experiencia nocturna “Bio”.

En este espectáculo audiovisual creado por Pepa Flow Estudio y Sr. Crisis, la arquitectura, la naturaleza, la música y el arte digital convergen para brindar una experiencia única.

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Bajo el concepto de 'observatorio sónico', que busca fusionar el arte y la divulgación, la explanada presentará proyecciones animadas inspiradas en los procesos de la naturaleza y sus ecosistemas, con imágenes de insectos, animales y plantas, así como con frases inspiradoras del astrofísico, astrónomo y divulgador científico, Carl Sagan.

Durante la noche, Chapultepec se ambientará con música en vivo a cargo de un DJ,l con un set de Alo Music, por lo que esta experiencia será una total inmersión al cosmos.

"Bio" llega a iluminar el Cárcamo durante la Noche de Museos. Foto: Instagram @pepa_flow_studio

¿Cuándo es la experiencia nocturna del Cárcamo de Dolores?

La experiencia nocturna de luz y sonido en el Cárcamo de Dolores en Chapultepec es el 29 de julio a las 19:00 horas, en la Explanada Neri Vela frente al Cárcamo de Dolores.

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Ubicación: Avenida Rodolfo Neri Vela s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,, Ciudad de México.

Si vas en automóvil, podrás ingresar por la Avenida de los Compositores o Constituyentes y dejar tu vehículo en alguno de los estacionamientos públicos con tarifas por hora o tiempo libre.

Si prefieres el transporte público, la opción más práctica es el Metro, la estación más cercana de Constituyentes de la Línea 7.

Cuando caiga la noche, el Cárcamo se transformará en una experiencia inmersiva. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Recomendaciones para asistir a la experiencia nocturna del Cárcamo en Chapultepec

Antes de lanzarte a la experiencia nocturna del Cárcamo de Dolores en Chapultepec, estas son algunas de las recomendaciones para ti para que la disfrutes al máximo:

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Si bien la entrada es gratuita, el cupo estará limitado a 450 personas, por lo que debes tomar en cuenta llegar con anticipación para asegurar un buen lugar.

El evento es al aire libre por lo que te recomendamos llevar una chamarra, impermeable y ropa cómoda. Además conviene ir bien abrigado, ya que te encontrarás en medio del Bosque de Chapultepec .

. La actividad está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que debes mantenerte atento a cualquier comunicado de los organizadores.

Si no puedes asistir, la Noche de Museos Virtual ofrecerá una transmisión a partir de las 18:00 horas a través de las redes sociales del museo

Aparta la fecha y cáele a esta experiencia nocturna que transforma Chapultepec y difícilmente volverás a recorrer de la misma manera.

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