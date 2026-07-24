¿Sin planes para el fin de semana? Deja de buscar y considera estas 5 propuestas de actividades en CDMX.

Concierto en Museo Mural Diego Rivera

Muy cerca de la Alameda Central, el Museo Mural Diego Rivera, donde está su obra ‘Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central’, se presentará un concierto especial, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Un dueto compuesto por la soprano Guadalupe Millán y el pianista Víctor Manuel Hernández Murillo interpretarán música de Vivaldi, Beethoven, Händel, Puccini, Revueltas, Barbieri y varios compositores más.

Foto: Sectur CDMX

Cuándo: domingo 26 de julio a las 12:00 p.m.

La entrada es libre, aunque el cupo está limitado a 60 personas.

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Facebook: ‘Museo Mural Diego Rivera’.

Exposición del Mundial en San Jerónimo Lídice

El Mundial 2026 ya terminó, pero si tienes ‘resaca futbolera’, lánzate al edificio del CISS en San Jerónimo Lídice, donde está la exposición ‘La ciudad que no ha dejado de jugar’.

Se trata de una colección con más de 600 objetos (boletos, jerseys, maquetas, fotografías, balones, etc.) que fueron utilizados o comercializados durante las Copas del Mundo 1970, 1971 (femenil), 1986 y 2026.

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Foto: Sectur CDMX

Abierta el fin de semana de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Sitio web: laciudadquenohadejadodejugar.mx

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Taller de acuarela en Coyoacán

Uno de los museos más interesante (y desconocidos) de CDMX es el Museo Nacional de la Acuarela ‘Alfredo Guati Rojo’, cerca de Oasis Coyoacán, en una casona de estilo neocolonial.

Además de su interesante exposición, los fines de semana de julio organiza un taller de acuarela con el tema ‘Juguetes de aquí y de allá’. Aprenderás lo básico de esta técnica.

Foto: Sectur CDMX

Cuándo: domingo 26, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

IG: @munacua

Crea tu perfume en el Centro Histórico

Oler rico siempre es cool, aunque ¿qué te parecería hacerlo con un aroma hecho por ti mismo? En el Centro Histórico de la CDMX, el Museo del Perfume ofrece talleres inmersivos para elaborar tu propia fragancia.

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Dentro de su edificio de estilo francés, un perfumista te guiará para elegir cada producto y comprender las armonías aromáticas.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el fin de semana a las 12:00 p.m.

Tiene un costo de $1,300 pesos por persona. Incluye acceso al museo, kit de frascos y caja.

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Boletos en el sitio web de Fever.

Tour gastronómico en bicicleta

Si quieres mantenerte fit pero tampoco puedes dejar los ‘pecaditos’ culinarios, te tenemos un buen plan para el fin de semana: un tour gastronómico por la CDMX en bicicleta.

En una bici eléctrica, un guía te hará recorrer aproximadamente 20 kilómetros por algunas de las calles, colonias y avenidas más bonitas de la ciudad, con la finalidad de probar panuchos, un café de olla en Café Cucurucho, los Tlacoyos Medellín, los churros de El Moro y, para rematar, un tradicional pan dulce.

Foto: Civitatis

Disponible el sábado 25 de julio en 2 horarios: 9:30 a.m. y 3:00 p.m.

Tiene un costo de $1,199 pesos por persona. Incluye bicicleta, guía, casco y degustaciones.

Entradas en el sitio web de Civitatis.

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