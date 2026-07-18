Desde hace algunos años, quienes visitan el parque Six Flags México en verano pueden disfrutar algo más que sus atracciones: el festival Héroes y Villanos.

Este evento incluye espectáculos, desfiles, convivencias y hasta comida temática, dedicados a los personajes más famosos de los cómics y películas de DC.

Nos lanzamos a la inauguración y aquí te contamos todo lo que puedes ver y hacer.

¿Qué hay en el festival Héroes y Villanos de Six Flags México?

Como cada año, el festival Héroes y Villanos incluye espectáculos protagonizados por los Looney Tunes, superhéroes y archienemigos del universo DC.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Toma nota de alugnas historias heróicas cortas como 'Código Krypton en S.T.A.R. Labs'; 'El Origen del Caos'; 'Batalla contra el Núcleo' y 'Equipo de Gotham, Operación Rescate'. Todos son historias heróicas cortas.

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Sin embargo, las estrellas del festival son dos:

'Héroes y Villanos, La Batalla': una presentación de gran formato con efectos especiales y acrobacias estelarizadas por Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, Catwoman, The Joker, Harley Quinn y, por primera vez, Lex Luthor.

Foto: Omar Moreno. El Universal

'Héroes y Villanos Parade': un desfile por todo el parque dividido en 2 partes: en la primera destacan los superhéroes, varias coreografías y 4 nuevos carros alegóricos; en la segunda, hacen su aparición los Looney Tunes.

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Al terminar el desfile, fórmate en la explanada del escenario Versalles para tomarte la foto con los personajes.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Además, para esta edición del festival Héroes y Villanos Fest, Six Flags México anunció la renovación de la montaña rusa 'ustice League: Battle for Metropoli', que ahora cuenta con 9 nuevos proyectores de última generación y 10 amplificadores de alta fidelidad.

¿Cuánto cuesta entrar al festival Héroes y Villanos de Six Flags México?

El acceso al festival Héroes y Villanos está incluido en los pases diarios y anuales de Six Flags México.

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Los boletos de un día tienen un costo dinámico dependiendo del día de la visita, que va desde los $899 hasta los $999 pesos por persona.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En el caso de los pases anuales, los puedes comprar a partir de los $1,300 y hasta los $2,900. Incluyen beneficios como entradas ilimitadas (incluso a parques de Six Flags en California y Arizona), descuentos, estacionamiento gratis y más.

Y ojo, porque hasta el 30 de agosto, los niños menores de 1.20 metros de estatura y adultos mayores de 65 años con credencial del INAPAM entran gratis.

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Sitio web: sixflags.com/mexico

¿Hasta cuándo estará el festival Héroes y Villanos de Six Flags México?

El festival Héroes y Villanos comenzó el jueves 16 de julio y estará en Six Flags México hasta el domingo 30 de agosto.

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Durante el verano y la duración del evento, el parque abrirá todos los días, aunque en distintos horarios:

Lunes y miércoles: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes, jueves y viernes: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábado y domingo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

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