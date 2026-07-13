Destinos | 13-07-26 | 09:22 |

Algunas de las mejores turísticas pueden visitarse sin gastar un solo centavo. Así lo revela un informe de PlayersTime, firma especializada en analítica de datos y estudios de mercado, que evaluó 200 sitios, entre los más visitados del planeta: museos, monumentos, zonas arqueológicas, templos, miradores y más.

El estudio identifica a Inglaterra como el país con más número de atracciones de clase mundial de entrada gratuita. concentra seis lugares de los siete incluidos en el ranking, con opciones que van desde museos de renombre hasta miradores.

Foto: Fernando Strabuli. Unsplash
Foto: Fernando Strabuli. Unsplash

Estados Unidos también ofrece acceso sin costo a varios museos, mientras que otros destinos hacen lo mismo con monumentos religiosos e históricos, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

El informe también subraya que varias de las atracciones más costosas del mundo abren sus puertas gratuitamente en fechas específicas. En Italia, lugares como el Coliseo, Pompeya, la Galería Uffizi, Herculano y la Galería Borghese son de acceso libre el primer domingo de cada mes; a su vez, los Museos Vaticanos son gratuitos el último domingo de cada mes. En Francia, los museos del Louvre, de Orsay, de la Orangerie y el Palacio de Versalles, por ejemplo, también cuentan con días de acceso gratuito.

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¿Qué atracciones son gratuitas alrededor del mundo?

Estas son 25 de las mejores atracciones turísticas entre museos, templos y monumentos que deberías incluir en tu agenda viajera. No tienen costo de entrada.

  • Auckland Art Gallery: Auckland, Nueva Zelanda.
  • Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau: Oświecim, Polonia.
Foto: Malek Bee. Unsplash
Foto: Malek Bee. Unsplash
  • Basílica de Guadalupe: CDMX.
  • Basílica de San Pedro: Ciudad del Vaticano.
  • Mezquita Azul: Estambul.
  • Catedral de Santiago de Compostela: Santiago, España.
  • Catedral de Colonia: ciudad de Colonia, Alemania.
Foto: Lucas Derksen. Unsplash
Foto: Lucas Derksen. Unsplash
  • Santuario Fushimi Inari Taisha: Kioto, Japón.
  • Getty Center: Los Ángeles.
  • Muro de Adriano: Inglaterra.
  • Iglesa luterana de Hallgrimskirkja: Reikiavik, Islandia.
  • Mirador Horizon 22: Londres.
  • Templo Dorado: Punjab, India.
Foto: Laurentiu Morariu. Unsplash
Foto: Laurentiu Morariu. Unsplash
  • Templo Mahabodhi: Bihar, India.
  • National Gallery: Londres.
  • Museo Nacional de China: Pekín.
  • Puente del Gard (Pont du Gard): municipio de Vers-Pont-du-Gard, Francia.
  • Natural History Museum: Londres.
  • Gran Mezquita Sheikh Zayed: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

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Foto: Raimond Klavins. Unsplash
Foto: Raimond Klavins. Unsplash
  • Jardín y mirador Sky Garden: Londres.
  • The Smithsonian Museums: (excepto Cooper Hewitt) Nueva York.
  • Tate Modern: Londres.
  • The British Museum: Londres.
  • Victoria and Albert Museum: Londres.
  • Mezquita Nueva o Yeni Camii: Estambul.

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