¿Qué relación hay entre el artista español Salvador Dalí, el cineasta británico Alfred Hitchcock y el psicoanálisis? Descúbrelo en la nueva exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’, en el Centro Histórico de la CDMX.

Esta experiencia recuerda la colaboración que tuvieron ambas personalidads para la creación de la película ‘Spellbound’ (de 1945), y además exhibe otras obras originales del máximo exponente del surrealismo.

¿Dónde está la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’?

Visita la nueva exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, un edificio ecléctico de finales del siglo XIX.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se encuentra en la calle Licenciado Primo de Verdad 2, entre el Palacio Nacional y el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor.

Lee también: Así es la nueva exposición del Museo Kaluz: deporte y caricatura

Para llegar en transporte público, la opción más cercana es la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 del Metro, a un par de minutos caminando.

[Publicidad]

¿Qué hay en la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño?

La nueva exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ aborda la colaboración que tuvo con Hitchcock y se centra en el estilo surreal y onírico de la película ‘Spellbound’.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se divide en 8 salas, donde se reparten más de 80 obras originales del artista español. Desde litografías, esculturas, estampas, dibujos, libros y pinturas.

El pasillo inicial muestra fotografías en gran formato de Salvador Dalí y Alfred Hitchcock y las esculturas ‘Paranoia’ y la ‘Identidad Suspendida’, ambas acompañadas de proyecciones en una pared.

[Publicidad]

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al final, en un pequeño cuarto oscuro, aparecen hologramas de Dalí y Hitchcock —estilo deepfake— explicando el significado del filme.

Después, se accede a una sala con piso de cristal, una ‘ventana’ a antiguas estructuras coloniales, algunas partes con mosaicos.

Ahí, se instaló el sillón en forma de labios ‘Mae West Lips Sofa’; el busto ‘Zootrope Model’ (con la firma de Dalí visibile) y una serie de grabados que interpretan escenas de ‘Romeo y Julieta’.

[Publicidad]

Foto: Omar Moreno. El Universal

En las demás habitaciones, destacan piezas como las esculturas ‘Venus de Milo con cajones’, ‘Snail & Angel’, ‘Space Elephant’, litografías de los libros ‘Hamlet’, ‘Tristán e Isolda’, ‘L’Art d’aimer’ y el guión cinematográfico ‘Babaouo’.

La parte más espectacular es la sala donde se exhibe ‘Spellbound’, una enorme pintura de 10 metros de longitud y 5 de altura, la cual fue creada en 1945 y utilizada en la escena principal de la película homónima.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al finalizar el recorrido, se puede vivir una experiencia de realidad virtual. Es un video de aproximadamente 6 minutos, donde se muestra un valle desértico, un par de torres antropomorfas, algunos de ‘Los Elefantes’ caminando y se escucha la voz de Salvador Dalí.

[Publicidad]

Fuera del Palacio de la Autonomía, en la esquina de la calle —con vista a la Zona Arqueológica del Templo Mayor— se colocó la enorme escultura ‘Dance of Time II’, un reloj ‘derretido’ de casi 4 metros de altura y 4 toneladas de peso.

¿Hasta cuándo estará la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’?

La nueva exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ abrió hoy sus puertas, jueves 9 de julio.

Aún no se tiene una fecha de cierre definida, pero se espera que permanezca hasta finales de septiembre o inicios de octubre.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Abre todos los días de 10:00 a.m. a 7:00 p.m, con accesos cada 15 minutos.

[Publicidad]

¿Cuánto cuesta entrar a la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’?

El costo de entrada a la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ varía dependiendo del tipo de boleto y el día de visita.

Lee también: En CDMX, visita la habitación de Pelé en el Mundial de 1970

De lunes a viernes, el acceso general es de $320 por persona; $190 para niños de 4 a 12 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad y $150 para estudiantes.

[Publicidad]

Sábado y domingo es de $420 y $290, respectivamente.

La experiencia de realidad virtual tiene un costo extra de $80 por persona (cualquier día).

Boletos en el sitio web daliuniverse.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters