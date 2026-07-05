Si no tenías tiempo de visitar Six Flags México porque tus horarios no coincidían con los del parque, te tenemos una gran noticia. Este verano la diversión se extiende para que te lances a conocer sus festivales, atracciones y espectáculos temáticos.

Si quieres saber cómo operará, sigue leyendo.

¿Qué hacer durante el verano 2026 en Six Flags?

Soccer Experience: en pleno Mundial 2026 el parque de diversiones programa activaciones, experiencias interactivas y shows en vivo con zanqueros, bailarines y deportistas.

Súbete a Speedway Stunt Coaster: esta nueva montaña rusa ha sido diseñada para que toda la familia disfrute la velocidad en las alturas.

En Six Flags, los más pequeños del hogar pueden conocer a sus héroes favoritos. Foto: Instagram @sixflagsmexico

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¿En qué horario de verano abre Six Flags?

Six Flags México abre todos los días de verano hasta el 30 de agosto.

Considera que los horarios de operación varían entre semana y fines:

Lunes y miércoles: de 10:00 a 18:00 horas

Martes y jueves: de 10:00 a 19:00 horas

Viernes: de 10:00 a 19:00 horas

Sábado y domingo: de 10:00 a 20:00 horas

Este verano tendrás más oportunidades de visitar Six Flags y disfrutar la adrenalina de su nueva montaña rusa. Foto: Instagram @sixflagsmexico

¿Qué más ofrecerá Six Flags en las siguientes temporadas?

Porque la emoción no termina con el verano, Six Flags México ha adelantado sus novedades para disfrutar en los siguientes meses...

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Festival del Terror: el terror llegará antes de Halloween con experiencias inmersivas, atracciones espeluznantes, zonas de espanto, shows renovados y juegos para los amantes de las emociones fuertes.

El Grito: ésta será una celebración de identidad y orgullo nacional, con dinámicas para toda la familia, música y un ambiente festivo.

Christmas in the Park: el emblemático festival del parque también regresa este año con luces, shows navideños y la participación de personajes entrañables como Bugs Bunny y el Pato Lucas.

Año Nuevo: para cerrar el 2026, Six Flags abrirá sus puertas para la celebración de Año Nuevo, en un evento que combinará villancicos y calidez.

Además de los eventos de verano, Six Flags prepara más festivales en distintas temporadas. Foto: Instagram @sixflagsmexico

Si quieres lanzarte este verano a Six Flags México o visitarlo en cualquiera de sus próximas temporadas, recuerda que hay boleto de entrada general y pases anuales, con diferentes beneficios.

Dirección: Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, CDMX

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