Lánzate hoy al show de videomapping en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Es gratuito y seguramente te pondrá a bailar.

El show de videomapping en Bellas Artes tendrá varias funciones. Foto: Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

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¿Cómo será el show de videomapping en el Palacio de Bellas Artes?

Danzón, reggaeton, cumbia y rock son algunos de los géneros que se escuchan en el espectáculo de videomapping “Memoria Luminosa IV: México, Ciudad que Baila”, un proyecto que se encarga de convertir el espacio público en un punto de reunión para celebrar la historia de la capital con una experiencia que combina tecnología, arte y patrimonio.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, esta edición que se lleva a cabo en el Palacio de Bellas Artes busca mostrar la riqueza cultural y musical de la ciudad, a través de un espectáculo audiovisual, con los sonidos que han marcado a diversas generaciones en la vida diaria, en las fiestas familiares y y en celebraciones populares.

La fachada recubierta de mármol de Carrara del edificio monumental es el lienzo donde se proyecta, desde ayer en la noche, la historia musical de la CDMX, con figuras alusivas a los distintos géneros en colores vibrantes.

Esta edición de videomapping en Bellas Artes celebrará los ritmos de la vida cotidiana en la CDMX. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Cuándo es el videomapping del Palacio de Bellas Artes?

El espectáculo de videomapping en Bellas Artes se proyecta hoy martes 16 de junio. Son 3 funciones, entre las 20:00 y 23:00 horas

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El acceso es gratis. Sin embargo, te recomendamos llegar con anticipación para que encuentres buen lugar.

Recomendaciones para este show de videomapping en el Palacio de Bellas Artes

Usa transporte público: para evitar el tráfico, te sugerimos usar Metro o Metrobús con estaciones cercanas como Bellas Artes , Juárez e Hidalgo.

, Juárez e Hidalgo. Busca el ángulo perfecto: para tener una vista plena de todo el show, te recomendamos situarte en la explanada frontal a un costado de la Avenida Juárez, ya que queda justo enfrente del recinto.

Prepara calzado e impermeable: este evento al aire libre se aprecia de pie, por lo que te sugerimos usar zapatos cómodos. Además, lleva un impermeable, por si llueve. No te recomendamos usar paraguas para no tapar la vista de los demás espectadores.

Escoge el horario ideal: toma en cuenta que las funciones tempranas suelen estar concurridas por familias, por lo que si prefieres menos aglomeración asiste a las últimas proyecciones.

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