Si crees que es imposible recorrer México en solo una hora, esta experiencia inmersiva te demuestra lo contrario. FlyOver México combina tecnología audiovisual, movimiento sincronizado y efectos multisensoriales para hacerte sentir que sobrevuelas selvas, montañas, playas, ciudades y sitios históricos del país.

¿Quieres lanzarte? Te damos todos los detalles para disfrutarla este fin de semana.

¿De qué trata y qué incluye la experiencia FlyOver México?

FlyOver México es considerado el primer "teatro volador" de Latinoamérica y ha llegado a Ciudad de México con 25 salas diseñadas para terminar, al final del recorrido, en un paseo simulado en las alturas.

Además del vuelo, podrás contemplar el bosque de mariposas monarca de Michoacán, navegar por las trajineras de Xochimilco y hasta tener una foto con Cantinflas mientras te corta el cabello.

La experiencia recrea múltiples escenarios para que puedas tomar fotografías de recuerdo.

Desde el norte hasta el sur del país, FlyOver México te lleva a recorrer México desde las alturas. Foto: Instagram @flyovermx

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También incluye un 'dark ride', donde te subes a un pequeño Turibus para dar un paseo por distintos escenarios envolventes, con efectos especiales, sonido y movimiento.

El viaje termina precisamente en el teatro volador. Al llegar al área de vuelo, FlyOver México simula el abordaje a un avión, con la diferencia de que se abrirán las puertas para que logres apreciar diversos paisajes desde el cielo, por ejemplo:

Playa Balandra

La selva de Chiapas

Los Cabos

Las costas de Oaxaca

El recorrido simulado tiene una duración aproximada de 60 a 90 minutos. Sin duda, es una actividad única y emocionante para descubrir la diversidad y belleza del territorio nacional.

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FlyOver México te lleva a un viaje multisensorial por selvas, playas, ciudades y sitios históricos. Foto: FlyOver México

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia FlyOver México?

El precio de entrada a la experiencia inmersiva es de $349 por persona e incluye:

Recorrido por salas inmersivas

Dark ride

Vuelo en el Flying Theater

¡Ojo! La estatura mínima para la atracción es de 90 cm; menores de 12 años deben ingresar acompañados de un adulto.

Además, las personas que tienen miedo a las alturas no pueden subir al simulador de vuelo.

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Tienes la opción de comprar tus boletos en su sitio web oficial o en taquillas.

¿Dónde está la experiencia FlyOver México?

FlyOver México se encuentra en Plaza Carso, en la colonia Ampliación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, primer piso.

Abre de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Gracias a su tecnología inmersiva, efectos especiales y movimiento sincronizado, vivirás una aventura que despertará todos tus sentidos.

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