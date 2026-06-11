El Mundial 2026 arranca hoy, jueves. Entre muchas opciones para disfrutarlo, está el Restaurante Salazar, que se transforma en un hotspot temporal: la Grada. Esta es una colaboración con la marca de bebidas Diageo y ofrecerá a los aficionados un ambiente festivo para ver los partidos.

Hoy en Destinos te compartimos todo lo qué podrás encontrar.

Disfruta el ambiente mundialista de la Grada. Foto: Restaurante Salazar

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¿Qué habrá en la Grada de Reforma?

La Grada es un espacio pensado para los aficionados del futbol y diseñado para recrear el ambiente mundialista que se vive en estadios. Además, se encuentra frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la capital: el Ángel de la Independencia.

El nuevo hotspot abre sus puertas hoy, 11 de junio, y, de acuerdo con información de Diageo, ofrecerá servicios de mixología para probar cócteles y curados de la marca, así como takeovers y colaboraciones con otros restaurantes.

Además, los miércoles se servirán menús sorpresa en las barras y también habrá propuestas gastronómicas exclusivas. Mientras que los domingos se podrán degustar platillos tradicionales.

Tanto la experiencia gastronómica como de mixología se ameniza con sesiones de música dentro de MIMI Disco, el club nocturno de la Grada con DJ’s y artistas sorpresa al finalizar las transmisiones de todos los partidos.

La Grada ofrecerá una variedad de platillos y bebidas con motivo del Mundial 2026. Foto: Restaurante Salazar

¿Cuánto cuesta entrar a la Grada en Reforma?

Si no encuentras un restaurante para vivir le euforia mundialista, entonces ve haciendo tu reservación para entrar a la Grada. Serán 5 semanas en las que durará el proyecto.

Agenda tu visita directamente en el sitio de OpenTable. Una vez que se inaugure, los horarios de servicio serán de lunes a sábado de 14:00 a 23:00 horas, y los domingos de 12:00 a 18:00 horas.

Recuerda que es dentro del Restaurante Salazar, ubicado en Paseo de la Reforma 333, en el piso 8. Toma precauciones porque esta temporada hay diversos cierres viales; la buena noticia es que la zona es accesible a pie.

Para más detalles, ponte en contacto a través de su perfil de Instagram @salazar.rest o al número 55 4162 2944.

La Grada permitirá que residentes y visitantes vivan la emoción de cada encuentro en un ambiente festivo, consolidando a la Ciudad de México como una de las sedes más vibrantes de esta Copa del Mundo.

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