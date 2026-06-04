La Copa del Mundo 2026 arranca el próximo 11 de junio y, si planeas viajar a alguna de las sedes para ver los partidos, entonces revisa esta información sobre las mejores rutas para tu traslado.

Hoy en Destinos te decimos cómo llegar desde el aeropuerto de CDMX, de Guadalajara y de Monterrey a los estadios, ya sea en auto o en transporte público.

¿Cuáles son las mejores rutas para llegar a los estadios mexicanos del Mundial 2026?

Estadio Ciudad de México

Durante la temporada del Mundial 2026 será nombrado Estadio Ciudad de México.

Más conocido como Estadio Azteca o Estadio Banorte, tiene capacidad hasta para 87,000 espectadores.

Para llegar en auto:

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), toma la Av. Bulear Puerto Aéreo.

Sigue sobre Circuito Interior y después incorpórate a la Calzada de Tlalpan.

Finalmente, dirígete al Circuito Estadio Azteca.

El tiempo de recorrido sin tráfico es de unos 45 minutos.

Considera que el estacionamiento del recinto va desde los $700 a los $2000.

Para llegar en transporte público:

Ruta 1

En el Metro, súbete en la estación Terminal Aérea o Hangares de la Línea 5.

Transborda en Pantitlán hacia la línea 9 y desciende en Chabacano para ir a la Línea 2.

Viaja hasta Tasqueña y, ahí mismo, toma el Tren Ligero.

Baja en la estación Estadio Azteca.

Ruta 2

Toma la Línea 4 del Metrobús en la Terminal 1 o 2 del AICM

Baja en la estación San Lázaro.

Ingresa a la Línea 1 del Metro y desciende en Pino Suárez.

Transborda la Línea 2 y baja en Tasqueña.

Finalmente, sube al Tren Ligero hasta llegar al estadio.

Aquí, el tiempo aproximado es de 90 minutos y el costo ronda los $25 pesos.

El Estadio Banorte será nombrado temporalmente como "Estado de la CDMX". Foto: Estadio Banorte

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Estadio Guadalajara

Ubicado en Zapopan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Estadio Akron, "La casa de las Chivas" tiene capacidad de recibir hasta 49,000 aficionados.

Para llegar en auto:

Desde el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara, conduce por el Bulevar Aeropuerto hacia la carretera Chapala - Guadalajara.

Sigue por la Calzada Lázaro Cárdenas Oriente.

Ve hacia la Carretera Guadalajara - Tepic/México y toma la Avenida Vallarta Eje Poniente.

Dirígete a la salida Circuito. JVC del Anillo Periférico Poniente y Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin. Encontrarás la entrada del estadio en Bosque de la Primavera.

Sin demasiado tráfico hacer alrededor de media hora.

Para llegar en transporte público:

Ve a la troncal 1 de la Línea 5 desde el aeropuerto y baja en la estación Chapalita Inn del Macrobús.

Transborda con dirección a Barranca de Huentitán y baja en la estación Estadio Chivas.

Si vas a utilizar el SiTren, considera que deberás bajar en la estación Vallarta y luego tomar un Microbús para llegar directo al estadio.

El tiempo estimado es de 40 minutos, con un costo aproximado de $25.

El Estadio Akron es considerado uno de los más sustentables del mundo debido a su tecnología ahorradora de electricidad. Foto: Estadio Akron

Estadio Monterrey

El Estadio BBVA, la casa de los Rayados, apodado como “el Gigante de Acero”, se distingue por su vista hacia el icónico Cerro de la Silla. Además, cuenta con una capacidad de 53,000 personas.

Para llegar en auto:

Desde el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, conduce por el Bulevar Aeropuerto y gira a la izquierda en la Carretera Miguel Alemán, sobre la Autopista Monterrey - Apodaca.

Sigue por el Eje Metropolitano y continúa por Av. Miguel Alemán.

Gira a la derecha e incorpórate en Av. San Rafael y enseguida entra por Av. Poza Rica.

Continúa hasta llegar a Av. Pablo Livas y gira a la derecha hacia el estadio.

Tiempo estimado: entre 30 y 40 minutos, dependiento del tránsito.

Para llegar en transporte público:

En el aeropuerto puedes tomar la Ruta Express “Y Griega”.

Baja en la estación Y Griega de la Línea 1 del Metrorrey, y dirígete hacia la parada Exposición.

Camina 20 minutos sobre la avenida con el mismo nombre y llegarás al estadio.

El tiempo aproximado es de 40 minutos, con un precio de alrededor de $30.

El Estadio BBVA fue el primero de América Latina en ser galardonado con el LEED Silver, gracias a su eficiencia energética. Foto: Estadio BBVA

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en cada estadio?

Para que planees bien tu visita, te presentamos el calendario de los partidos en cada sede mundialista:

Estadio Banorte

Partido inaugural México vs Sudáfrica: 11 de junio.

Uzbekistán vs Colombia: 17 de junio.

Chequia vs México: 24 de junio.

Ganador del Grupo A vs Mejor Tercer Lugar: 30 de junio.

Ganador del partido 79 vs Ganador del partido 80: 5 de julio

Estadio Akron

República de Corea vs Chequia: 11 de junio.

México vs República de Corea: 18 de junio.

Colombia vs RD Congo: 23 de junio

Uruguay vs España: 26 de junio.

Estadio BBVA

Suecia vs Túnez: 14 de junio

Túnez vs Japón: 20 de junio.

Sudáfrica vs República de Corea: 24 de junio.

Ganador del Grupo F vs Segundo lugar del Grupo C: 29 de junio.

Ahora que sabes cómo llegar de manera fácil y económica a cada estadio, prepara tu maleta y tus boletos para vivir al máximo la Copa del Mundo 2026.

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