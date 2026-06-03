Incorporado al programa de Pueblos Mágicos en 2006, Santiago fue el primer destino de Nuevo León en recibir este distintivo.

Además de su ambiente relajado yarquitectura típica de una antigua localidad norteña, ofrece maravillas naturales y experiencias al aire libre únicas.

Si visitas Monterrey, sede del Mundial de la Copa FIFA 2026, planea una escapada a Santiago. Aquí te contamos qué es lo que puedes hacer.

¿Dónde está el pueblo mágico de Santiago?

El pueblo mágico de Santiago está ‘atrapado’ entre las montañas de la Sierra Madre Oriental de Nuevo León, entre el icónico Cerro de la Silla y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Foto: Sectur Nuevo León

Por su cercanía con la sede mundialista, a unos 40 minutos en auto, es uno de los destinos regionales más populares para disfrutar de un ambiente pueblerino auténtico, con espacios para conectar con la naturaleza.

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¿Qué hacer en el centro del pueblo mágico de Santiago?

Caminar por las céntricas calles del pueblo mágico de Santiago es descubrir uno de los típicos pueblitos neoleoneses, al ritmo del acordeón de la música regia, entre casonas antiguas y edificios históricos.

Entre sus joyas arquitectónicas más destacadas está el antiguo Palacio Municipal. Edificado en el siglo XVIII, actualmente alberga los museos de Historia de Santiago, de Arte Contemporáneo y de Arte Popular.

Foto: Sectur Nuevo León

También se encuentra la Plaza Ocampo rodeada de hoteles, restaurantes y la Parroquia de Santiago Apóstol, construida en 1745 con un estilo barroco.

¿Qué hacer en la Presa La Boca del pueblo mágico de Santiago?

A unas cuantas calles del centro está la Presa La Boca, uno de los principales atractivos turísticos del pueblo mágico de Santiago.

Se trata de un enorme cuerpo de agua artificial creado en la década de los 60, justo en medio de las montañas.

Cuenta con un malecón que recientemente fue remodelado, un montón de restaurantes a la orilla del agua, miradores y renta de lanchas o kayaks para dar un paseo.

Foto: Sectur Nuevo León

El complejo Ecoaventura Montañas de Santiago ofrece experiencias en kayak guiado desde $790 pesos por persona. Incluye equipo de seguridad. Whatsapp: (81) 8033 0661.

En lo alto de una montaña contigua a La Boca se encuentra la Cueva de los Murciélagos, una enorme oquedad que funcionaba como mina y que actualmente es hábitat de aproximadamente 5 millones de estos curiosos mamíferos. Aunque no es posible acceder a ella, se cuenta que dentro existe un tesoro del ladrón Agapito Treviño.

En el pueblo mágico de Santiago está la famosa cascada Cola de Caballo

Otra de las maravillas naturales del pueblo mágico de Santiago es el Parque Ecoturístico Cola de Caballo, un lugar ideal para caminar entre un tupido bosque en las faldas de las montañas.

Foto: Sectur Nuevo León

La ‘joya’ del lugar es la cascada Cola de Caballo, una bella caída de agua de unos 25 metros de altura, cuya forma asemeja el rabo, precisamente, de un caballo.

La entrada general tiene un costo de $50 pesos por persona y $30 para adultos mayores y niños de 6 a 10 años.

Súbete al bungee del pueblo mágico de Santiago

En el pueblo mágico de Santiago se encuentra uno de los pocos bungees que hay en el país. De hecho, se puede decir que es el más alto de México.

Se encuentra en el Hotel Hacienda Cola de Caballo, a un costado del parque ecoturístico del mismo nombre.

Desde arriba, a 70 metros de altura, se pueden apreciar las escarpadas montañas de Nuevo León y el bosque de cipreses y robles.

Foto: Sectur Nuevo León

La experiencia tiene un costo de $900 pesos por persona y está a cargo de la touroperadora IBO Adventures.

Tanto en el parque ecoturístico como en el hotel hay otras experiencias de IBO Adventures, como la atracción híbrida, entre tirolesa y montaña rusa, de 330 metros de largo; un circuito de obstáculos aéreos; un enorme péndulo de 30 metros de altura; una ruta de 5 puentes colgantes y una vía ferrata.

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Los precios van de los $250 pesos hasta los $550 pesos por persona.

Más información en la página web: ibo.com.mx

El pueblo mágico de Santiago, uno de los mejores destinos para hacer cañonismo

El pueblo mágico de Santiago es uno de los mejores destinos en el país para practicar cañonismo, especialmente durante la temporada de lluvias, entre marzo y septiembre.

Foto: Sectur Nuevo León

Quizá el recorrido más famoso es el del Cañón de Matacanes, entre milenarias paredes de piedra que han sido esculpidas por el agua cristalina a través de los años.

Son unos 20 kilómetros de aventura, pasando por un par de ríos subterráneos, cuevas, más de 20 saltos en el agua (entre 1 y 12 metros de altura), 2 descensos en rappel (de 15 y 27 metros) y toboganes naturales.

Si buscas una experiencia aún más exigente y muchas veces casi a oscuras, está el cañón Hidrofobia. Se compone de numerosos saltos, cascadas y pozas cristalinas que regularmente contienen agua fría, pues las altas paredes de roca no permiten el paso del sol.

Aunque se hace en temporada de lluvias para que el caudal sea mayor, los tours pueden cancelarse por motivos de seguridad, pues todo depende del nivel del río.

Es muy importante que elijas una touroperadora con los permisos necesarios, guías certificados y la experiencia suficiente para este tipo de actividades, pues implican un riesgo alto y mucha exigencia física.

Foto: Sectur Nuevo León

Entre los prestadores de servicios que brindan estos tours, está Gaia Extreme y Matacanes Trails. Los precios varían, aunque regularmente van de los $1,800 hasta los $2,500 pesos por persona

Más información en los sitios web: gaiaxtreme.com o matacanes.com.mx

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