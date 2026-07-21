Desde horas antes de que apareciera Tom Holland sobre la alfombra roja, cientos de personas ya habían convertido a Aztlán Parque Urbano en territorio de Spider-Man.

Algunos llegaron con máscaras del superhéroe, otros cargaban pósters, ilustraciones, figuras Funko Pop e incluso tatuajes inspirados en el personaje, todo con la esperanza de conseguir una firma o, al menos, cruzar una mirada con Tom Holland y Zendaya.

Afuera del parque de diversiones se reunieron decenas de seguidores que, sin boleto para ingresar, esperaban alcanzar a ver, aunque fuera de lejos, a las estrellas de "Spider-Man: Un nuevo día", la primera película del arácnido protagonizada por Holland que llegará a una cuarta entrega.

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La rueda de la fortuna de Aztlán se convirtió en el escenario de la primera alfombra roja realizada dentro del parque. Ahí, entre gritos, luces y teléfonos levantados, desfilaron los protagonistas vestidos completamente de negro, quienes antes de recorrer el pasillo dedicado a los fans ofrecieron varias declaraciones a la prensa.

El cariño sorprendió al actor de 30 años, quien reconoció que el público mexicano ocupa un lugar especial para todo el equipo de la franquicia.

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“La razón por la que hacemos estas películas son exactamente momentos como éste, para compartirlas con ustedes. Mientras nuestra comunidad sigue creciendo, también crecen nuestras ganas de hacer estas películas. Nuestra pasión sólo aumenta. Gracias por recibirnos siempre con tanta amabilidad. Los amamos, México”, expresó durante el encuentro con los cientos de asistentes.

Con una bandera mexicana intervenida con la frase “El barrio respalda a la araña”, un video que reunió comercios inspirados en Spider-Man y miles de asistentes gritándoles “¡Ya son mexicanos!”, los protagonistas de "Spider-Man: Un nuevo día fueron" recibidos con un cariño que convirtió la primera alfombra roja de Aztlán Parque Urbano en una auténtica fiesta para el superhéroe más querido de Marvel.

“Es un honor”, respondieron los actores entre sonrisas al ser ya declarados mexicanos, después de comenzar su recorrido por una alfombra rodeada de fanáticos disfrazados como Spider-Man y quienes durante horas esperaron con dibujos, pósters, figuras coleccionables y hasta tatuajes para conseguir un autógrafo.

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“Quiero decirles a todos nuestros amigos y familia en México que los amo de todo corazón. Cada vez que venimos nos hacen sentir muy especiales, muy bienvenidos. Hacemos estas películas para ustedes, así que disfrútenlas con sus amigos y su familia.

“Gracias por recibirnos siempre con los brazos abiertos y con tanto cariño. Gracias”, dijo el actor británico.

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Vivir con las consecuencias

Durante su participación en el fan event, Holland también habló del reto que representó regresar como Peter Parker después del desenlace de "Spider-Man: Sin camino a casa", donde el personaje decidió sacrificar su propia felicidad para salvar a quienes ama.

“Lo más importante era no huir de las consecuencias de la película anterior. Peter hizo un sacrificio enorme y ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Es doloroso verlo porque todos queremos que Peter Parker tenga amor y tenga las cosas que cualquier ser humano merece. Pero ahora está enfrentando todo eso completamente solo”, explicó.

El evento contó con la participación de Tom Holland, Zendaya, quien también agradeció el cariño de los fans, y el director Destin Daniel Cretton.

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La cuarta entrega en solitario llegará a los cines el próximo 29 de julio.

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