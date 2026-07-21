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Lauren Lapkus sabe lo que significa sentirse diferente. La actriz estadounidense asegura que haber sido una “niña rara” la ayudó a conectar más con Denise, el personaje que interpreta en "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spin-off de "The Big Bang Theory".
“Ser una niña rara me ayudó mucho para este proyecto. Mi personaje también es bastante nerd, así que tenemos mucho en común”, explica Lapkus en entrevista con EL UNIVERSAL.
En la nueva serie, Denise deja de ser un personaje secundario dentro del universo de "The Big Bang Theory" para convertirse en una pieza fundamental de una aventura que llevará a sus protagonistas por distintas realidades.
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“La serie permite explorar toda esa rareza. Es muy impredecible, cada episodio lleva a los personajes por caminos completamente distintos y eso hace que podamos jugar con muchas facetas”, comenta.
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La nueva trama
La historia sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de una tienda de cómics que accidentalmente rompe un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, provocando un Armagedón que fractura la realidad.
Para reparar el desastre, Stuart debe viajar entre dimensiones acompañado por Denise, su pareja; Bert Kibbler (Brian Posehn), un geólogo brillante pero socialmente torpe, y Barry Kripke (John Ross Bowie), el físico y rival incómodos de Sheldon.
Las apuesta de Stuart en "Stuart Fails to Save the Universe" es poner al frente a quienes durante años estuvieron alrededor de los protagonistas de "The Big Bang Theory".
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“Todos éramos personajes que estaban en la periferia, ahora tenemos la oportunidad de apropiarnos realmente de ellos, hacerlos más grandes y más profundos”, dice la actriz.
"Stuart Fails to Save the Universe" llegará a HBO Max este 23 de julio, con los nerds al frente y sin capacitación, para tratar de salvar a la humanidad del desastre.
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