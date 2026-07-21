Espectáculos | 21-07-26 | 07:00 | Actualizada | 21-07-26 | 07:11 |

sabe lo que significa sentirse diferente. La asegura que haber sido una “niña rara” la ayudó a conectar más con Denise, el personaje que interpreta en "", el nuevo spin-off de "".

“Ser una niña rara me ayudó mucho para este proyecto. Mi personaje también es bastante nerd, así que tenemos mucho en común”, explica Lapkus en entrevista con .

En la nueva serie, Denise deja de ser un personaje secundario dentro del universo de "The Big Bang Theory" para convertirse en una pieza fundamental de una aventura que llevará a sus protagonistas por distintas realidades.

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. Es muy impredecible, cada episodio lleva a los personajes por caminos completamente distintos y eso hace que podamos jugar con muchas facetas”, comenta.

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La nueva trama

La historia sigue a Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de una tienda de cómics que accidentalmente rompe un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, provocando un que fractura la realidad.

Para reparar el desastre, Stuart debe viajar entre dimensiones acompañado por Denise, su pareja; Bert Kibbler (Brian Posehn), un geólogo brillante pero socialmente torpe, y Barry Kripke (John Ross Bowie), el físico y rival incómodos de Sheldon.

Las apuesta de Stuart en "Stuart Fails to Save the Universe" es poner al frente a quienes durante años estuvieron alrededor de los protagonistas de "The Big Bang Theory".

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“Todos éramos personajes que estaban en la periferia, ahora tenemos la oportunidad de apropiarnos realmente de ellos, hacerlos más grandes y más profundos”, dice la actriz.

"Stuart Fails to Save the Universe" llegará a este , con los nerds al frente y sin capacitación, para tratar de salvar a la humanidad del desastre.

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