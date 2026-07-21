El mexicano que murió el pasado 14 de julio cuando un camión lo atropelló mientras huía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Augustine, Florida, fue identificado como Juan Jairo Coronilla Durán. Tenía 28 años.

Colectivo Árbol, una organización no lucrativa que apoya a trabajadores del campo en Florida, identificó al mexicano y ahora está ayudando a su viuda, Yessica Alamilla, para poder repatriarlo a Guanajuato, de donde era originario Coronilla.

Las autoridades estadounidenses no identificaron a la víctima, ni han dado detalles de lo ocurrido.

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Isaret Jeffers, representante de la organización, explicó en declaraciones al Miami Herald que Coronilla llegó hace tres semanas a Estados Unidos de vacaciones y sólo llevaba dos días en Florida. Contaba con visa de turista.

"Tenía pensado regresar [a México] este sábado que pasó. Ya había comprado su boleto de avión", dijo Jeffers. "Ahora, desafortunadamente, regresará de una manera distinta".

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El mexicano estaba con otras personas en una gasolinera cuando llegaron agentes del ICE. Todos corrieron. Pero Coronilla intentó cruzar la carretera, se cayó y fue atropellado por un camión. Aunque varias personas se acercaron a ayudar, él no sobrevivió.

Otro migrante muerto ligado a operativos de ICE

Se trató del tercer deceso, en una semana, tras encuentros con agentes migratorios, tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Aráujo, en Houston, el 7 de julio, y la del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, el 13 de julio.

Jeffers dijo al Herald que Yessica se enteró de la muerte de su esposo a través de la televisión. Tenía más de un día sin saber de él y cuando oyó en las noticias que un hombre había muerto huyendo, temió lo peor.

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Más tarde confirmó que el hombre con el que se casó hace 10 años y con el que tenía un hijo de siete años y una bebé de siete meses, había muerto.

Alamilla viajó el viernes a Florida para reclamar el cuerpo y regresar a San Luis de La Paz, en Guanajuato, de donde era originario y donde tenían un pequeño negocio de venta de muebles.

En declaraciones obtenidas por El País, ella dijo que su esposo también llevaba visa de trabajo.

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Ahora, la familia está pidiendo ayuda, tanto en estados Unidos como en México, para reunir dinero para los gastos.

El Consulado mexicano señaló que la está apoyando en los trámites para la repatriación.

"Con el corazón en la mano, solicitamos el apoyo de quienes deseen y puedan colaborar para la repatriación del cuerpo de Juan Jairo. Cualquier aportación, por pequeña que sea, será de gran ayuda y la recibimos con enorme gratitud”, escribió en un mensaje Yessica.

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Juan Jairo "no quería quedarse en EU"

José Rivera, conductor de camión para una empresa de recolección de basura, fue testigo de lo ocurrido a Coronilla Durán.

Rivera se había detenido a desayunar y estaba sentado en su camioneta, estacionada en paralelo a la carretera, poco antes de las 7 de la mañana.

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Según contó Rivera al Herald, el mexicano comenzó a correr cuando llegó una camioneta sin identificar, igual que otras personas que estaban allí. Un agente comenzó a perseguir a Coronilla, que corrió hacia la carretera. Al llegar a la mitad, donde había un tramo de césped, resbaló y cayó. Se levantó y tropezó hacia el asfalto, por donde venía un camión que ya no alcanzó a frenar.

"El no quería quedarse en Estados Unidos. Él no quería dejar a sus hijos", aseguró Jeffers al Herald.

La Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes en Guanajuato, Susana Guerra Vallejo, aseguró a medios que ha estado en contacto con la viuda del mexicano atropellado y que será el gobierno estatal el que pague la funeraria que la familia contrate en Florida, el traslado del cuerpo a Guanajuato y el boleto de avión de ella de regreso.

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