La muerte de 17 migrantes mexicanos en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no son causales, sino forman parte de una estrategia, un operativo para sembrar terror entre los extranjeros, para buscar que se entreguen a las autoridades o se auto deporten, destacaron lideres de migrantes en Estados Unidos, académicos, investigadores e internacionalistas.

En entrevista con El Universal consideraron positivo el cambio en el discurso presidencial en México al anunciar demandas penales por estos casos, pero consideraron que el anuncio “llega con 17 muertes de retraso”, además de que no explica la ruta legal para buscar justicia, por lo que podría quedar sólo en un tema mediático.

El presidente del Frente Nacional Migrante en Estados Unidos, Carlos Arango, dijo que el reciente asesinato de un mexicano en Houston a manos del ICE sumado a otros 16 casos que forman parte de “un patrón, de una política de terror instrumentada por las autoridades de Estados Unidos, porque lo mismo ocurrió en Illinois y también ocurrió otro caso similar en California”.

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“En todos estos casos los agentes del ICE argumentaron que los migrantes trataron arrollarlos con sus vehículos y entonces ellos se defendieron y los mataron. Lo mismo ocurrió con la activista estadunidense, Jonathan Ross, en Minnesota. Es parte de un modelo de acción, de una estrategia de terror en contra de los migrantes, para que se entreguen, para que regresen a sus países”.

Indicó que el dar mayor presupuesto a los agentes del ICE, dotarlos con mayor armamento, atribuciones para realizar redadas masivas, vehículos, permitirles ir a operativos con el rostro cubierto, como si fueran policías de la Gestapo, sumado al discurso de odio de Donald Trump y otros funcionarios, es parte de esa estrategia.

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En entrevista telefónica con El Universal desde Chicago, dijo que otra de esas estrategias de terror contra los migrantes, no sólo mexicanos, sino de otras naciones, son las detenciones indiscriminadas en cárceles o centros privados donde se les mantiene por semanas o meses en condiciones infrahumanas y en donde se han dado muertes por falta de atención médica y supuestos suicidios.

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“Son centros de detención que son un gran negocio para particulares beneficiados por el gobierno de Trump. Cobran 200 dólares por cada migrante, como si fuera un hotel de lujo, pero los mantienen en camas terribles, una cama ahí terrible, hacinados con pésima comida, sin luz, sin luz solar, sin servicio médico. Es otra de las estrategias de terror”, apuntó.

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Consideró que desafortunadamente la reacción del gobierno mexicano para demandas por estas 17 muertes es tardía, sumado a que sólo algunos consulados están haciendo su labor y otros han dejado en el olvido la defensa de los migrantes detenidos. “Por lo menos, a diferencia del gobierno de López Obrador, ya se intenta hacer algo, esperemos que no sólo sea mediático”, apuntó.

Arango, criticó la actuación de los senadores y diputados federales migrantes ante esta crisis de asesinatos. “No han hecho nada, no levantan la voz, le tienen miedo a Trump, son fieles representantes de Morena” y adelantó que este clima de persecución y terror se incrementará de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos, ya que “subirá el volumen del discurso de odio contra los mexicanos”.

Por su parte, el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, comentó que la muerte de estos 17 mexicanos “es la prueba y demostración más cruda de una política antiinmigrante extrema por parte del gobierno de Estados Unidos que tiene muchas aristas”.

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Indicó que en particular está el tono muy agudo, que es el de la detención en términos de identificar y ubicar y trasladar a instalaciones de detención a migrantes en condiciones regular y la otra son los operativos en donde también la crueldad y la violencia se reflejan de manera también extrema.

“Este perfil tan crudo, pues es el que tenemos traducido a muertes, no solo de mexicanos en el periodo de Trump. En estos dos escenarios de operativos y centros de detención ya son cerca de 60 fallecimientos. Entre mexicanos y de otras nacionalidades”, apuntó.

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Explicó que algunas de esas muertes en manos del ICE son por disparos directos en operativos, pero otras son por falta de atención médica en los centros de detención o muertes “extrañas” que se catalogan como suicidios de gente joven que nunca debieron ocurrir porque se trata de procedimientos administrativos.

“Entonces hay un mapa grande de este tono antiinmigrante, racista y xenófobo, que entre sus resultados más crudos esta la muerte de personas”, dijo Guillén, quien renunció al Instituto Nacional de Migración en el sexenio de López Obrador cuando se ordenó militarizar la ruta migratoria en México.

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Consideró positivo que el gobierno mexicano demande penalmente por estas muertes de migrantes y dejar de lado sólo la vía diplomática.

“Nos tardamos 17 muertes en cambiar la estrategia, pero qué bueno que se cambió. Sí se debe litigar cada caso. Vamos a ver cómo avanza ese proceso, pero por lo pronto es buena opción la de litigar. Hay que caminar por los procedimientos formales establecidos con el Departamento de Justicia y con las fiscalías de los estados y luego hay que cuidar que esto proceda”, consideró.

Coincidió que estas detenciones, este encierro de migrantes en condiciones inhumanas y las detenciones violentas con agentes del ICE armados, con vehículos sin identificaciones, con agentes embozados, es parte de una estrategia de terror, de divulgar miedo, que empieza de los discursos de Trump y de otros funcionarios. “Es un aparato de terror”.

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Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia y especialista en defensa de derechos de migrantes, valoró y consideró interesante el cambio de estrategia del gobierno mexicano para demandar penalmente por esos casos, pero dijo que es necesario conocer cuál será la ruta jurídica y que el anuncio presidencial no sólo quede en un tema mediático.

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“No sabemos si esta nueva estrategia de la presidenta Sheinbaum va a cambiar en algo el clima de persecución contra migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero desde la narrativa y desde el posicionamiento que se dio en Palacio Nacional es un poco una novedad, ya que históricamente sólo usa la vía diplomática”.

Dijo que habrá que ver cuál es el impacto real que pueda tener esta estrategia en los casos en concreto de mexicanos fallecidos por acciones del ICE, sobre todo entendiendo que el sistema de justicia en Estados Unidos no es igual que en México, pero el valor del anuncio presidencial es esa subida de tono ante el nivel de violencia y persecución contra los migrantes.

Recordó que el año pasado se registraron 50 muertes de migrantes de varias nacionalidades por acciones, persecuciones y en confinamiento del ICE y van más de 40 este año, de ellos 17 mexicanos, lo cual responde a una inyección de recursos y de violencia y fuerza fuera de la ley como una estrategia de miedo contra los extranjeros en Estados Unidos.

Coincidió en que este anunció llega tarde después de la muerte de 17 mexicanos, pero dijo que al final es importante que se realice un cambio de estrategia, pero la pregunta es de qué estamos hablando exactamente, si es una estrategia legal para buscar justicia o solamente se va a pedir información de los casos al gobierno de Estados Unidos.

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Dijo que el sistema de justicia de Estados Unidos es diferente al mexicano ya que la presentación de cargos está en manos de las propias fiscalías y no es necesariamente porque un gobierno o una persona presenta una solicitud de investigación que en automático la autoridad investigadora de Estados Unidos la va a adoptar.

La internacionalista y catedrática de la Universidad La Salle, Norma Soto, expuso que estos operativos y detenciones del ICE son acciones poco humanitarias, brusca, violenta, sin ética que están causando terror rar y han propiciado que muchos migrantes decidan salir de manera voluntaria.

Descartó que a pesar del anuncio presidencial en México de demandar penalmente por la muerte de mexicanos, el gobierno norteamericano vaya a ceder y menos aún en vísperas de las elecciones de noviembre en ese país, donde el discurso de odio contra los migrantes aumentará en las campañas del Partido Republicano.

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Aseguró que el anuncio de la presidenta Sheinbaum de demandar penalmente a las autoridades del ICE es más mediático, de discurso por todo el entramado legal que implica una demanda de este tipo y sobre todo que las fiscalías de Estados Unidos tomen en cuenta los argumentos de otro gobierno.

Comentó que estas muertes derivadas de operativos del ICE no son casos aislados, ni accidentales, ya que los agentes tienen la orden de actuar de manera común, un tanto inhumana para que de esa forma, al ver que están presionando, los migrantes deciden arreglar su propia situación o salirse del país. “Es una estrategia para generar temor que le está funcionado a Trump”.

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