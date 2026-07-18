Las autoridades federales arrestaron en Miami a los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers de hipermasculinidad, debido a denuncias por delitos sexuales, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El arresto fue a solicitud de extradición del Reino Unido, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el caso.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service, CPS) informó que decidió presentar nuevos cargos contra Andrew y Tristan Tate por presuntos delitos sexuales cometidos entre julio de 2010 y agosto de 2017.

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En el caso de Andrew Tate, de 39 años, la fiscalía lo acusó de siete cargos de violación, tres por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual, tres por agresión con lesiones y 19 delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Tristan Tate, de 38 años, fue acusado de un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

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El CPS señaló que estas imputaciones se sustentan en un nuevo expediente remitido por la Policía de Bedfordshire y elevan a siete el número de presuntas víctimas del caso. Asimismo, indicó que la extradición de ambos hermanos desde Estados Unidos es con el objetivo que respondan tanto por estas acusaciones como por otros 21 cargos pendientes en el Reino Unido.

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Esos cargos previos acusan a los hermanos de abusar de mujeres entre 2012 y 2015 en un área al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han dicho que ambos niegan las acusaciones.

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Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad que tienen millones de seguidores en redes sociales, tienen doble ciudadanía estadounidense y británica y se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso no siguió adelante debido a irregularidades legales y procesales.

Los exkickboxers profesionales han acumulado una base de seguidores, en particular hombres jóvenes y niños, al profesar un estilo de vida de lujo y una misoginia abierta.

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La fiscalía británica recordó que el proceso penal continúa en curso y pidió evitar la difusión de información o comentarios que puedan perjudicar el derecho de los acusados a un juicio justo.

Se desconoce por el momento si los hermanos enfrentan cargos en Estados Unidos. Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, dijo a The Associated Press que la orden de arresto permanece bajo secreto.

JUST IN : 🚨US Marshals arrested Andrew and Tristan Tate in Miami today.



Warrant is sealed. Reports say it’s tied to a UK extradition request over charges they deny.



Right here in our backyard, family.



Developing story. pic.twitter.com/DIrNgH5CVn — Ant (@KingAnt) July 18, 2026

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gs/bmc