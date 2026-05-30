Con más de 11 millones de seguidores en redes sociales, el creador de contenido Luis Castilleja, mejor conocido como “El Temach” es considerado como uno de los mayores artífices de la ‘Machosfera’ —nombre que se le da a las comunidades digitales enfocadas a promover la masculinidad mediante discursos antifeministas— en América Latina.

Bajo la filosofía “Modo Guerra”, Castilleja promete sacar la mejor versión de sus seguidores elevando su masculinidad a través de su contenido, el cual puede llegar al nivel de la misoginia, desatando amplia polémica en México; un país donde la cifra de violencia contra las mujeres aumenta cada día. Así lo reportó BBC Mundo, quien se encargó de documentar la forma en que el discurso de El Temach impacta en su audiencia.

Como parte de la investigación Los “mesías” de la machosfera: cómo los influencers de la masculinidad conquistaron internet, la periodista Jacqui Wakefeld siguió de cerca la corriente de la hipermasculinidad en redes sociales y cómo es que figuras como la de El Temach está influenciando a millones de usuarios.

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"El Temach" creó una comunidad digital con millones de seguidores en redes sociales. Foto: Instagram

Hermana de El Temach asegura que el discurso que promueve lo cambió por completo

Alex, la hermana del youtuber mencionó en entrevista con el medio internacional, que antes de adentrarse al mundo de la creación de contenido, Luis era una persona diferente que se dedicaba a la actuación. Sin embargo, a raíz de la pandemia por COVID-19 y una ruptura amorosa, decidió compartir sus experiencias en la red con la intención de ayudar a otros hombres en temas de autoestima y posteriormente, ese sentimiento se radicalizó. “Le entró este complejo de Mesías, como si él fuera quien tiene que arreglar”, señaló.

La joven afirmó que el discurso que promueve Castilleja en la red lo cambió por completo, haciendo que se reflejara en su comportamiento hacia ella y provocando un alejamiento. "Cualquier cosa que yo expresara… se tomaba como una creencia feminista".

Incluso, mencionó que el youtuber llegó a admitir que en su contenido estaba copiando al influencer Andrew Tate. "Tate era súper famoso en ese momento y como vio que funcionaba, empezó a ir cada vez más lejos".

En el mundo digital, Tate es conocido por lograr fama y éxito financiero por medio de videos virales en plataformas como YouTube y TikTok sobre sobre masculinidad y relaciones de pareja, donde su lujoso estilo de vida capturó la atención de forma global.

La controversia envolvió al influencer británico-estadounidense al convertirse en estrella de la manosphere por medio de comentarios machistas, homofóbicos, misóginos ligados a la extrema derecha. Cabe mencionar, que en 2025 Tate enfrentó acusaciones por abuso y trata de personas.

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El Temach tiene más de 11 millones de seguidores. Foto: Redes Sociales

El lucrativo negocio de la hipermasculinidad

La venta de mercancía con su marca, los millones de visualizaciones de su contenido en redes sociales, las mentorías grupales y las entradas a sus eventos en vivo, le han generado a El Temach ganancias millonarias al promover en los hombres la idea radical de que están siendo discriminados a causa de los cambios sociales y políticas de género en beneficio de las mujeres.

Con ejercicio, disciplina, autocuidado y un sentimiento de hermandad. Más allá de monetizar a través de pensamientos radicales, la machosfera se encarga de atraer la atención de millones de jóvenes en el mundo, logrando que inviertan dinero, tiempo y energía en cultivar discursos de odio que repercuten directamente en sus vidas.

*Con información de BBC Mundo

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