Zacatecas. - Este sábado, en la explanada de la Plaza Bicentenario en Zacatecas, se realizó “La Cascarita por los desaparecidos" para sumarse a las actividades que diversos colectivos han realizado en varias ciudades del país, al aprovechar el fervor del Mundial de Futbol y visibilizar la crisis de desapariciones que hay en México.

En Zacatecas, integrantes de los colectivos Sangre de mi Sangre, Madres Buscadoras Zacatecas y grupo Escarabajos fueron los convocantes. Antes de inaugurar esta actividad futbolera, se leyó un pequeño pronunciamiento en donde se mencionó que a nivel nacional hay 133 mil desaparecidos que llenarían uno y medio el Estadio Banorte, dos veces y media el Estadio de Monterrey y casi siete veces el Estadio de Zacatecas.

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“La pelota vuelve a casa, ¿y nuestros desaparecidos cuándo?", mencionaron. | Foto: Diana Valdez.

En relación a la inauguración del Mundial y que México será una de las sedes, se mencionó la frase: “La pelota vuelve a casa, ¿y nuestros desaparecidos cuándo?"

Sobre la explanada se colocaron los telares rojos que han sido tejidos por las madres buscadoras en los últimos años, además de colocar unas porterías, con el objetivo de invitar a las personas a que participaran en la cascarita para tirar goles.

Mientras en una de las paredes de la Plaza Bicentenario integrantes de los colectivos convocantes realizaron la pega de fichas de búsqueda.

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JACL/cr