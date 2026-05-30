Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que logró esclarecer el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Como resultado de las investigaciones, cinco presuntos responsables ya enfrentan proceso penal por su probable participación en los hechos ocurridos en mayo de 2019.

La dependencia estatal indicó que las indagatorias permitieron identificar a integrantes de una célula criminal vinculada con la desaparición de Marco Antonio en Bahía de Kino.

Asimismo, se estableció la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con el caso.

Leer también Nacen tres crías de puma en el Centro Ecológico de Sonora; es una de las especies emblemáticas de los ecosistemas del norte del país

Uno de los avances clave ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando durante un cateo fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Los restos fueron encontrados en el kilómetro 46 de la Carretera 26, en Hermosillo. Tras la confirmación científica de la identidad, la Fiscalía entregó los restos a Ceci Flores el 31 de marzo.

El joven fue sepultado el 2 de abril de 2026 en Bahía de Kino. La investigación permitió obtener ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula criminal involucrada. De ellas, seis fueron cumplimentadas.Una correspondía a Alexis “N”, quien había fallecido previamente.

Lee también A casi un año, familiares del crematorio Plenitud se manifiestan en instalaciones de la FGE de Ciudad Juárez; renuevan mural

Las otras cinco derivaron en la captura de Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”.

Los detenidos enfrentan imputaciones por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019, por lo que su madre mantuvo una búsqueda incansable durante casi siete años hasta lograr su localización.

La Fiscalía de Sonora reiteró que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento del caso y garantizar justicia para la víctima y su familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr