Estados | 30-05-26 | 16:54 | Actualizada | 30-05-26 | 16:54 |

Peto, Yucatán. - Cuatro personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas, la tarde de ayer en el municipio de , en el sur de ; el ataque se registró en el mercado municipal.

Los reportes indican que un mototaxista, su pasajera y , que se encontraban frente al mercado, fueron atacados.

Las cuatro personas sufrieron picaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que recibieron atención de los servicios de emergencia y posteriormente fueron trasladadas al Centro de Salud para su valoración médica.

Lee también

Tras el incidente, elementos de emergencia realizaron un recorrido en la zona para localizar al enjambre, pero no fue localizado.

vr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]