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Peto, Yucatán. - Cuatro personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas, la tarde de ayer en el municipio de Peto, en el sur de Yucatán; el ataque se registró en el mercado municipal.
Los reportes indican que un mototaxista, su pasajera y dos menores, que se encontraban frente al mercado, fueron atacados.
Las cuatro personas sufrieron picaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que recibieron atención de los servicios de emergencia y posteriormente fueron trasladadas al Centro de Salud para su valoración médica.
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Tras el incidente, elementos de emergencia realizaron un recorrido en la zona para localizar al enjambre, pero no fue localizado.
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