Nogales. -La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó y puso en cuarentena una rara plaga agrícola durante una inspección realizada en el Puerto de Entrada de Nogales, Arizona, informó la dependencia estadounidense.

El hallazgo ocurrió el pasado 8 de mayo en las instalaciones comerciales de Mariposa, donde especialistas agrícolas inspeccionaban un cargamento de verduras de hoja verde procedente de México.

Durante la revisión localizaron un insecto poco común que posteriormente fue identificado como Polyamia arachnion Kramer (Cicadellidae), una especie de saltahojas.

De acuerdo con las autoridades, los saltahojas representan un riesgo para la agricultura debido a que se alimentan de las plantas y pueden transmitir enfermedades que afectan diversos cultivos.

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La relevancia del descubrimiento radica en que se trata apenas de la segunda ocasión en 69 años en que esta especie es recolectada e identificada por especialistas. Ambos ejemplares registrados tienen como origen la región central de México.

La CBP destacó que los especialistas en agricultura mantienen vigilancia permanente en los puertos de entrada para impedir el ingreso de insectos y enfermedades que puedan poner en riesgo la producción agrícola de Estados Unidos.

La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para proteger el sistema agrícola estadounidense, al tiempo que se facilita el tránsito legal de mercancías y viajeros a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

El caso ha llamado la atención de expertos debido a la extrema rareza de la especie detectada y a su potencial impacto en la sanidad vegetal, un sector considerado estratégico para la seguridad alimentaria de ambos países.

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afcl