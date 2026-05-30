El luchador profesional mexicano Tempo, falleció la tarde del pasado viernes 29 de mayo en un percance automovilístico registrado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, mientras se dirigía a una función de lucha libre.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los hechos que cobraron la vida de "El Amo del Tiempo" ocurrieron sobre el Eje 3 Oriente "Francisco del Paso y Troncoso", a la altura de la calle Miguel Ahedo Barrios, en la colonia Los Reyes, de la alcaldía Iztacalco, luego de que el luchador, quien viajaba en una motocicleta verde con negro, se derrapara y fuera atropellado por un camión de carga.

Tempo, identificado en el ámbito luchístico como Tony Cirio Jr., había salido de casa de su padre y se dirigía al Deportivo "Sindicato De Los Electricistas" —ubicado sobre Calzada del Hueso, en la zona de Coapa, alcaldía Coyoacán—, para una función a las 8:30 PM, donde estaba anunciado como luchador estelar.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Tempo, conocido por su participación en la lucha libre. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Esta fue la última publicación de Tempo a Instagram

El luchador mexicano realizó su última publicación en redes sociales a través de su perfil oficial de Instagram.

Alrededor del mediodía, Tony Cirio Jr. compartió a sus historias un reel de la empresa de lucha libre mexicana "Universal Lucha Company". El contenido era un video promocional del evento "INVASIÓN", la función a la que se dirigía en el momento del incidente.

El reel daba detalles sobre la ubicación, el horario y los participantes del espectáculo de lucha libre, donde Tempo era mencionado como luchador estelar.

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Esta fue la última publicación del luchador mexicano. Foto: Instagram @tempo_luchador

Usuarios e internautas han expresado su más sentido pésame al luchador y a su familia a través de plataformas digitales. Sus publicaciones en Instagram ya acumulan decenas de mensajes de cariño, despedida y condolencias por su fallecimiento, como:

"Mi Amo del Tempo, no puedo creer la noticia, pensé que no era verdad, pero vi una foto del tatuaje de su brazo y si es el, Descansa en Paz, ahora seres el eterno tempo".

"¡Que lamentable noticia! ¡Lo acabo de leer, un gran placer haber visto luchando, con toda la actitud y el carisma! ¡DEP Tempo!".

"Descansa en paz Tempo, el amo del tiempo, un excelente luchador, persona y amigo, te extrañaremos mucho, un abrazo hasta el cielo".

"Vuelta alto, tenias un gran futuro".

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