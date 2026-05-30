Lo que sería una noche importante en la carrera del luchador profesional Tempo “El Amo del Tiempo” terminó en tragedia la tarde de este viernes, luego de que perdiera la vida en un percance vial registrado en calles de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información recabada por este medio, el gladiador, identificado en el ámbito luchístico como Tony Cirio Jr., había salido de la casa de su padre y se dirigía a una función de lucha libre programada en el gimnasio del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la zona de Coapa, alcaldía Coyoacán, donde estaba anunciado en la lucha estelar.

Minutos antes del accidente, el propio luchador compartió en sus redes sociales una historia en la que mostraba su traslado hacia el evento.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Tempo, conocido por su participación en la lucha libre. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Los hechos ocurrieron sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la colonia Juventino Rosas, cerca de la estación Recreo de la Línea 5 del Metrobús.

Versiones de testigos señalan que momentos antes del impacto habría ocurrido un presunto conflicto vial entre el motociclista y el conductor de otro vehículo. Posteriormente, dicho vehículo presuntamente impactó a Tempo, quien salió proyectado. Algunos testimonios refieren que tras el incidente el conductor involucrado abandonó el lugar. Estas versiones serán verificadas por las autoridades como parte de la investigación.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil de Iztacalco, quienes valoraron al motociclista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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La zona fue acordonada para permitir las labores de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

La muerte de Tempo generó reacciones entre aficionados y compañeros de profesión. El luchador formaba parte de una reconocida familia ligada al pancracio nacional. Era conocido como Tony Cirio Jr., hijo de Tony Cirio Sr. y miembro de la Dinastía Reyes, relacionada con figuras históricas de la lucha libre mexicana como Cien Caras y Máscara Año 2000.

Con una máscara en tonos azul, blanco y rosa, Tempo desarrolló su carrera tanto en el circuito independiente como en funciones de AAA, donde participó en diversos eventos de relevancia. Desde 2018 era considerado una de las jóvenes promesas de la lucha libre mexicana.

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Mientras familiares, amigos y aficionados lamentan su fallecimiento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance y ubicar al conductor presuntamente involucrado.

Talento en el ring y en los negocios

Con seis años dentro los cuadriláteros, el luchador mexicano compartió en entrevista para El Gráfico sobre su talento en los negocios al emprender su propia marca de calzones, la cual tiene su nombre en la parte de atrás y su máscara de luchador adelante.

Además de generar dinero, era una actividad que disfrutaba al venir de una familia de comerciantes y una manera en la que podía simpatizar con sus aficionados.

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