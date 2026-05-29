Un motociclista identificado por vecinos como el luchador profesional Tempo “El Amo del Tiempo” falleció este viernes luego de verse involucrado en un presunto accidente de tránsito en calles de la alcaldía Iztacalco.

Los hechos ocurrieron sobre Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), a la altura del número 974, entre Juan de Dios Canedo, en la colonia Juventino Rosas, cerca de la estación Recreo del Metrobús.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue localizado tendido sobre la carpeta asfáltica junto a una motocicleta color verde. Testigos señalaron que una camioneta habría impactado al motociclista y posteriormente abandonó el lugar.

Al lugar acudieron servicios de emergencia y autoridades para realizar las investigaciones correspondientes. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Tras el reporte de emergencia, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la ambulancia de Protección Civil de Iztacalco. Los paramédicos realizaron la valoración médica correspondiente y determinaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, cuyos especialistas realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.

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JACL/cr