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Dos sujetos señalados de haber robado a comensales de una cafetería de la alcaldía Iztacalco fueron capturados por policías de la Ciudad de México; ambos sujetos cuentan con ingresos a prisión.
Los oficiales se movilizaron por el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en una cafetería ubicada en las calles Puente de Loreto y Puente de los Gallos, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
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A su llegada, los uniformados se entrevistaron con una trabajadora del negocio, quien informó que dos sujetos ingresaron al local, amagaron a los clientes, tomaron las pertenencias de varios, dispararon al techo y luego escaparon.
Tras un dispositivo de búsqueda, los oficiales ubicaron a dos sujetos que coincidían con las características de los sospechosos, quienes caminaban por Canal de Tezontle a la altura de la calle Puente de Loreto.
Los policías los interceptaron y tras una revisión les aseguraron un arma de fuego, celulares, una tablet y dinero en efectivo.
Los dos jóvenes de 18 y 23 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
La SSC comunicó que los dos detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud y por robo calificado.
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