"Fjord", una película sobre la polarización de las sociedades contemporáneas dirigida por el rumano Cristian Mungiu, ganó la Palma de Oro en Cannes este sábado, durante una ceremonia de clausura repleta de estrellas.

Con esta producción interpretada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, Mungiu consigue su segundo máximo galardón del festival francés después del que recibió por "4 meses, 3 semanas, 2 días" en 2007.

Mungiu aseveró que con esta película han "corrido un riesgo", el de "elevar la voz" frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y contar "cosas que la gente no se atreve a decir en público".

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"Las sociedades hoy están fracturadas, radicalizadas. Este filme es un compromiso contra toda forma de integrismo, es un mensaje de tolerancia, inclusión, empatía. Son palabras maravillosas que a todos nos gustan, pero hay que aplicarlas más a menudo", consideró.

Dijo que el estado del mundo hoy "no es el mejor" y que no está "orgulloso" de cómo se lo "dejamos a nuestros hijos".

Por eso subrayó que, antes de "pedirles hacer un cambio" a las nuevas generaciones, es necesario que el esfuerzo "empiece con nosotros".

Y para ello "es importante en el cine hablar de cosas pertinentes" y comprender la dirección en la que va el mundo, algo que se puede hacer "observando a la gente a nuestro alrededor".

Lista de ganadores en Cannes 2026:

Este es el listado completo del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-Wook:

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Palma de Oro: 'Fjord', de Cristian Mungiu.

Gran Premio: 'Minotauro', de Andrei Zviaguintsev.

Premio ex aequo a la Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por 'La bola negra', y Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland'.

Premio al Mejor Guion: Emmanuel Marre, por 'Notre Salut'.

Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer' ('The Dreamed Adventure'), de Valeska Grisebach..

Premio a Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por 'Soudain'.

Premio a Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por 'Coward'.

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: 'Ben'Imana', de Marie Clementine Dusabejambo.

Palma de Oro al mejor cortometraje: 'Para los contrincantes', de Fedrico Luis.

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