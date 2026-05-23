Prudencia, es lo que pide el guitarrista y fundador de la banda Los Amantes de Lola, Gabriel "Gasú" Rosales Siqueiros, respecto al estado actual del músico Alejandro Marcovich, de quien se dio a conocer el día de ayer que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el martes pasado.

"Alejandro Marcovich en efecto está delicado pero está vivo, mi fuente directa es la familia de Alejandro", expresó "Gasú", como normalmente se le conoce, en un video que compartió en sus redes sociales.

El músico explicó que pudo acceder al círculo más cercano de Marcovich debido a los muchos años de amistad que los unen, por eso pidió que toda la energía de la gente se enfoque en pedir por su salud y recuperación, y no en difundir información alarmista sin fundamento con el objetivo de generar clics y reacciones en internet.

Foto: Vía X.

"Los invito por favor a que con todo su amor y buena vibra, piensen en que Alejandro se pueda recuperar pronto... y si la familia no saca una nota, entonces todo lo demás que están leyendo en redes no tiene fundamento; enfóquense en mandarle amor y buena vibra a Alejandro", dijo Gabriel Rosales.

La noche del viernes se dio a conocer un comunicado oficial, firmado por Gabriela Martínez, su exesposa, así como por Béla y Diego Marcovich, sus hijos, en el cual se informó que el pasado martes 19 de mayo el exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral, situación por la que fue trasladado de urgencia a un hospital, cuyo nombre no fue revelado.

"El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva, con un pronóstico reservado. Está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos", se lee en el documento.

La información fue compartida también para explicar por qué el músico no podrá presentarse en los próximos conciertos que ya estaban programados; la fecha más cercana es el 26 de junio en Puebla. Además, la familia agradeció las oraciones y muestras de apoyo que han recibido.

En redes sociales, los fans de Alejandro Marcovich se han volcado con mensajes de ánimo para el músico. Algunos lo recuerdan como su maestro de guitarra y otros como seguidores que compartieron algún momento especial con el reconocido guitarrista de rock mexicano.

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