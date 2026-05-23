Ocho hombres armados fueron detenidos en Tamaulipas por su presunta relación con el asesinato de un agente del Servicio de Protección Federal (SPF), registrado el domingo pasado en la ciudad de Matamoros.

Resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete relacionados con el caso, fuerzas federales y del estado fronterizo desplegaron operativos en distintos puntos del municipio, en uno de los cuales, ubicado en la colonia Ciudad Industrial, realizaron la captura en flagrancia de Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, quienes portaban armamento de alto poder, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, chalecos tácticos, ponchallantas.

En otra acción conjunta, informó la Fiscalía General de la República, efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJTAM)) y del Servicio de Protección Federal (SPF) detuvieron también en flagrancia a Juan Pablo “N” en la colonia Casablanca, donde se aseguraron un vehículo con placas de Texas, un arma larga y una corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

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Decomiso de armas y un vehículo tras detención de sujetos ligados a asesinato de agente de protección federal en Tamaulipas (23/05/2026). Foto: Especial

Asimismo, los elementos localizaron y capturaron a Arturo “N”, Zuriel “N”, José Angel “N” y Rubén “N”, en Matamoros, en seguimiento con las diligencias encaminadas a la detención de posibles participantes en la privación de la vida del agente Marcelo Vázquez Vázquez, quien estaba asignado a la vigilancia del consulado de los Estados Unidos en Matamoros.

El pasado domingo sujetos armados atacaron a balazos a un grupo de agentes del Servicio de Protección Federal cuando se trasladaban en una camioneta sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad fronteriza, lo que dejó un oficial fallecido y otro herido.

La FGR reportó que a los ocho detenidos se les aseguraron 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, alrededor de 43.400 kilogramos de probable marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, junto con los efectos asegurados, indicó la Fiscalía General de la República.

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