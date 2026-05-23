Noel León consiguió su primera victoria en la Fórmula 2, luego de ganar la carrera sprint en el Gran Premio de Canadá, en la que el también mexicano, Rafel Villagómez, dejó escapar el tercer lugar del podio tras un accidente en la vuelta 25 de 28.

El volante regiomontano largó desde la tercera posición de la parrilla, uno detrás de su compatriota Villagómez; el italiano, Gabriele Mini salió desde la pole position que retuvo hasta la vuelta 18, cuando León aprovechó un despiste del europeo para robarle el liderato.

Rafa Villagómez no tuvo la mejor de las arrancadas, pues el nacido en León, Guanajuato, perdió dos posiciones que lo sacaron de la pelea por el podio en el inicio de la carrera. Ante la mala salida del volante de Van Amersfoort Racing, Noel aprovechó para escalar un lugar y colocarse a milésimas de segundos del liderato.

La batalla entre Noel y Joshua Dürkesen le permitieron a Mini cosechar una distancia considerable en la punta de la carrera. A lo largo de las vueltas, se registraron unos cuantos incidentes que tuvieron como protagonistas a Sebastián Montoya, Tsolov y otros pilotos.

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Los accidentes que provocaron banderas amarillas sirvieron para que Noel se acercara al liderato de la carrera y poder lanzar ataques que vueltas más tardes surtirían efecto. En el giro número 15, el mexicano tomó por sorpresa al italiano, quien defendió con éxito la posición en la primera curva, pero el gran ritmo de León le metía una presión extra al piloto de MP Motorsport.

Para la vuelta 18, Noel León tomó la punta de la clasificación, luego del accidente entre Alex Dunne y Dürksen. A partir de ese momento, el mexicano no quitó el pie del acelerador y comenzó a escaparse de sus perseguidores.

Parecía que México iba a tener un sábado histórico porque Villagómez también se encontraba dentro del podio, en el tercer lugar. Sin embargo, la lucha con Stenhorne provocó que el otro volante tricolor sucumbiera ante la presión y se impactara en el muro, lo que provocó daños en su alerón delantero y lo dejó fuera de la carrera.

El drama se hizo presente por el Virtual Safety Car, que provocó la relanzada en la vuelta 27, a una del final. León reaccionó de gran manera para despegarse de Mini y de esta forma asegurar la victoria en tierras canadienses.