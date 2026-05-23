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Este sábado el América enfrentará al Washington Spirit en la gran final de la CONCACAF W Champions Cup, donde las Águilas buscarán su primer título internacional y de paso, su boleto al primer Mundial de Clubes femenil.
Después de la histórica eliminación (4-1) al Gotham FC, las dirigidas por Ángel Villacampa buscan consagrarse a nivel internacional en el estadio Hidalgo de Pachuca.
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América tuvo una destacada actuación durante la fase de grupos, donde terminaron invictas y líderes del Grupo A con tres victorias y un empate. Después, se consagraron campeonas de la Liga MX Femenil frente a Rayadas y retomaron la actividad en Concacaf con la goleada sobre las campeonas vigentes. Esta temporada histórica, buscan cerrarla con broche de oro con el "doblete".
Por su parte, Washington Spirit avanzó a la Final luego de vencer 1-0 a las Tuzas del Pachuca y después de darle un golpe al equipo local, buscan convertir el sueño de las Águilas en pesadilla.
¿Cuándo y dónde ver el América vs Washington Spirit?
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el partido.
- Día: sábado 23 de mayo 2026
- Horario: 18:30 horas
- Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca
- Transmisión: ESPN 2 y Disney+
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