Este sábado el América enfrentará al Washington Spirit en la gran final de la CONCACAF W Champions Cup, donde las Águilas buscarán su primer título internacional y de paso, su boleto al primer Mundial de Clubes femenil.

Después de la histórica eliminación (4-1) al Gotham FC, las dirigidas por Ángel Villacampa buscan consagrarse a nivel internacional en el estadio Hidalgo de Pachuca.

Lee también Ángel Villacampa califica al Washington Spirit como "un rival poderoso" previo a la final

América tuvo una destacada actuación durante la fase de grupos, donde terminaron invictas y líderes del Grupo A con tres victorias y un empate. Después, se consagraron campeonas de la Liga MX Femenil frente a Rayadas y retomaron la actividad en Concacaf con la goleada sobre las campeonas vigentes. Esta temporada histórica, buscan cerrarla con broche de oro con el "doblete".

Por su parte, Washington Spirit avanzó a la Final luego de vencer 1-0 a las Tuzas del Pachuca y después de darle un golpe al equipo local, buscan convertir el sueño de las Águilas en pesadilla.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Washington Spirit?

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

Día : sábado 23 de mayo 2026

: sábado 23 de mayo 2026 Horario : 18:30 horas

: 18:30 horas Sede : Estadio Hidalgo, Pachuca

: Estadio Hidalgo, Pachuca Transmisión: ESPN 2 y Disney+

Lee también Gabriela García asegura que América es imparable de cara a la final de la Concacaf W Champions Cup