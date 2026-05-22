América está a las puertas de lograr un histórico doblete, pero antes debe vencer al Washington Spirit para materializarlo.

Las Águilas chocan mañana por la noche frente al conjunto de la NWSL en la final de la Concacaf W Champions Cup, en el estadio Hidalgo, donde una victoria las coronaría por primera vez en este torneo. De hecho, el cuadro estadounidense también busca su primera corona en el certamen regional.

El equipo de la capital de Estados Unidos representará una dura prueba para el conjunto dirigido por Ángel Villacampa, quien reconoció la exigencia que les espera en territorio hidalguense.

“Sabemos la importancia del partido de mañana y también la del rival al que nos enfrentamos. Es uno de los proyectos más importantes del futbol femenino a nivel mundial. Tenemos un reto importante ante un rival muy poderoso”, señaló el estratega español.

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¡Washington Spirit es un rival muy poderoso! 💪🏻



Ángel Villacampa sabe que la final frente al cuadro estadounidense será exigente, pero también quiere aprovechar este duelo para mostrar la mejor cara del América. pic.twitter.com/opv0OPSKdl — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 22, 2026

Además de conquistar el título de la Liga MX Femenil, las azulcremas dejaron en el camino al Gotham FC, campeón de la edición pasada, al que golearon 4-1 con un hat-trick de Scarlett Camberos.

“Lo más importante es que estamos preparadas, listas y muy ilusionadas de enfrentarnos mañana en una final internacional que nos coloca en un escenario futbolístico realmente importante. También hay que disfrutar esta situación y encontrar el equilibrio entre la exigencia, la responsabilidad y la ilusión para poder disfrutar esta final”, comentó Villacampa.

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En las estadísticas, el equipo mexicano y el estadounidense llegan muy parejos. Las de Coapa registran 16 goles a favor, la misma cifra que el Spirit; la única diferencia está en los tantos recibidos: América suma uno y Washington ninguno.

Aunque representa una ligera ventaja para las estadounidenses, el técnico español no le da demasiada importancia a ese apartado.

“Estamos en un gran momento, uno muy ilusionante. Independientemente de los números, a veces hay que ver en qué contextos se han dado. Mañana tenemos que sacar nuestra mejor versión para tener posibilidades”, sentenció.