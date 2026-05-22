A menos de una semana de distancia, el América se alista para pelear por otro título, luego de conquistar la Liga MX Femenil. En esta ocasión, las Águilas enfrentarán al Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup y Gabriela García se muestra optimista de cara al duelo.

El conjunto azulcrema venció 3-1 a Rayadas para coronarse en el torneo local y, a media semana, eliminó en las semifinales del certamen regional al Gotham FC, actual monarca del torneo. Por ello, la futbolista venezolana considera que el equipo atraviesa un gran momento.

“Estamos muy concentradas para esta final. El título de Liga lo disfrutamos y celebramos, pero ya quedó atrás. Rápido nos enfocamos en la semifinal de Concacaf; sabíamos que Gotham era el campeón, pero lo superamos con personalidad. Ya demostramos que somos imparables cuando estamos concentradas al 100 por ciento, ahora vamos por esta final”, aseguró la mediocampista.

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¡Concentración al máximo! 🫡



La mediocampista azulcrema sabe de la exigencia que hay en el club por cosechar títulos, por lo que en el equipo está enfocadas en levantar el de la CONCACAF W. pic.twitter.com/7WcvUkckUx — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 22, 2026

Gaby es consciente de lo que ha hecho el equipo para llegar a una nueva final y quedar cerca de conquistar el primer título internacional del club, algo que marcaría un hecho histórico.

“Este equipo es muy grande. Hemos trabajado muy bien para pelear por este campeonato. Estamos muy contentas de estar aquí y dimensionamos lo que nos jugamos en esta final para conseguir un título internacional”, subrayó.

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Con varios años en España, García aceptó que el futbol mexicano es distinto al que se juega allá, aunque eso le ayudó a encajar de mejor manera en el equipo de Ángel Villacampa, debido al estilo que maneja el técnico español.

“En la Liga española es otro tipo de juego; allá se tiene más la pelota, pero aquí en México es un poco más directo. Eso me ayudó a adaptarme más rápido, además del apoyo que recibí de mis compañeras y del cuerpo técnico”, concluyó la exjugadora del Atlético de Madrid.