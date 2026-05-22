Inglaterra presenta su convocatoria para la Copa del Mundo 2026 al ritmo de The Beatles

La Selección de Inlaterra comenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 el 17 de junio enfrentado a Croacia.

Los Tres Leones debutarán, en el Mundial, jugando en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Dicho partido contra los croatas será el primero del Grupo L, ya que horas después Ghana y Panamá medirán fuerzas en el BMO Field de Toronto.

Cabe resaltar que esta será una reedición de la semifinal de Rusia 2018, en donde el equipo de la rosa perdió (2-1) en el estadio Olímpico de Luzhnikí.

Aquel encuentro, se fue a los tiempos extra, con los goles de Kieran Trippier e Ivan Perisic.

En la prórroga, Mario Mandzukic consiguió marcar la anotación de la diferencia y que le dio la clasificación a la disputa por el títilo a Croacia.

De esta manera, Inglaterra arrancará su aventura en la siguiente justa mundialista chocando con un antiguo rival.

Los siguientes juegos de los ingleses serán contra los ghaneses en el Gillette Stadium de Massachusetts y cerrarán la fase de grupos ante los panameños en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Antes de iniciar la Copa del Mundo, la escuadra de Thomas Tuchel jugarán dos compromisos amistosos; Nueva Zelanda y Costa Rica serán sus oponentes.

Para esos encuentros, que serán el 6 y el 10 de junio, respectivamente, el director técnico alemán ya contará con los 26 jugadores que estarán en el Mundial.

Por tal motivo, el seleccionador del combinado inglés ya reveló su convocatoria con los futbolistas que estarána en la justa mundialista.

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