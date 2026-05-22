La Guía Michelin México 2026 reconoció a 7 nuevos restaurantes en México con una estrella Michelin, uno de los premios más importantes dentro del mundo gastronómico.

Aquí te contamos cuáles son esos 7 nuevos restaurantes y dónde se encuentran, para que, si alguno está cerca de donde vives o planeas visitarlo, puedas disfrutar de su experiencia gastronómica.

Los restaurantes de esta lista destacan su excelencia. Foto: Michelin Guide

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¿Cómo se otorgan las estrellas Michelin?

De acuerdo con la Guía Michelin, las estrellas son otorgadas únicamente a los restaurantes que ofrecen una cocina considerada excepcional.

Para determinarlo, los inspectores toman en cuenta cinco criterios: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, la personalidad del chef reflejada en cada platillo y la consistencia del menú a lo largo del tiempo.

La guía menciona que no basta con ofrecer una comida sobresaliente en una sola ocasión, ya que uno de los aspectos más importantes es mantener el mismo nivel de calidad en cada visita.

Por ello, las estrellas Michelin son reevaluadas año con año para confirmar que los restaurantes continúan ofreciendo una experiencia culinaria de alto nivel.

Otro aspecto es que el reconocimiento no depende del lujo, el tamaño del restaurante o el nivel de formalidad del lugar; este distintivo se otorga solamente por la calidad de la comida, por lo que un puesto callejero como un restaurante de alta cocina pueden recibir esta distinción.

Para realizar las evaluaciones, distintos inspectores visitan los establecimientos en diferentes momentos del año; además, prueban la mayor cantidad posible de platillos para comprobar que el nivel de preparación y sabor se mantenga constante.

Por lo que cualquier restaurante del mundo tiene la posibilidad de obtener una estrella Michelin, siempre y cuando cumpla con los estándares establecidos por los inspectores.

En México, solo 2 restaurantes tienen 2 estrellas. Foto: Michelin Guide

¿Qué significa cada estrella?

Las estrellas Michelin son uno de los reconocimientos que muchos restaurantes quisieran tener, pero, ¿qué significa cada uno de estos emblemas?

Una estrella Michelin

Esta se otorga a los restaurantes que utilizan ingredientes de alta calidad y ofrecen platillos con sabores distintivos, además de mantener un nivel constante en su cocina y servicio.

Dos estrellas Michelin

Este reconocimiento se concede a aquellos establecimientos donde la personalidad, creatividad y talento del equipo culinario logran reflejarse en platos ejecutados con gran técnica.

La guía Michelin considera que estos restaurantes ofrecen una propuesta refinada, inspiradora y que tienen una identidad gastronómica definida.

Tres estrellas Michelin

Este reconocimiento suele reservarse para restaurantes capaces de transformar la gastronomía en una expresión artística, con creaciones que sobresalen por su innovación, perfección técnica y capacidad de convertirse en referentes de la cocina internacional.

Cualquier puesto que venda comida puede tener una estrella Michelin. Foto: Michelin Guide

¿Cuáles son los nuevos restaurantes que obtuvieron 1 estrella Michelin en México este 2026?

En la edición de este año, la Guía Michelin otorgó una estrella a 7 nuevos restaurantes por la calidad y creatividad de su cocina. A continuación, te contamos cuáles son.

Gaba

Este restaurante ubicado en CDMX sobresale por la evolución de su propuesta gastronómica luego de haber aparecido como restaurante recomendado en la selección pasada de la Guía Michelin.

Durante el día, el establecimiento funciona como una cafetería con opciones más sencillas; sin embargo, por las noches el espacio cambia completamente para mostrar la propuesta culinaria del chef Víctor Toriz, quien apuesta por una cocina creativa, moderna y con combinaciones inspiradas en ingredientes de temporada.

Los platillos, pensados principalmente para compartir, mezclan sabores tradicionales con técnicas contemporáneas, logrando una propuesta que busca ser innovadora y accesible, alineada con las tendencias actuales de la gastronomía en México.

Este restaurante se ubica en Av. Mazatlán 190, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06170, en la Ciudad de México.

El restaurante tiene un horario de atención de lunes a sábado, de 14:00 a 16:00 h y de 18:00 a 22:00 h, los domingos no abren.

En cuanto a los precios, el costo promedio de los platillos ronda los mil pesos, dependiendo de la selección y consumo de cada comensal.

Gaba recibió este año su primera estrella Michelin. Foto: Michelin Guide

La Once Mil

La Ciudad de México está repleta de taquerías; sin embargo, La Once Mil llamó la atención gracias a su propuesta enfocada en ingredientes de calidad y sabores intensos.

De acuerdo con la Guía Michelin, al llegar, los comensales encuentran en cada mesa distintas salsas preparadas con un toque casero, desde opciones más frescas y suaves, como la salsa cruda, hasta alternativas mucho más picantes elaboradas con chiles de árbol y morita.

No obstante, uno de los mayores atractivos del lugar son sus cortes de carne, especialmente la arrachera Prime, la cuál es jugosa y aporta mucho sabor.

Otro de los elementos que distingue al restaurante son sus tortillas hechas a mano las cuales son preparadas al momento; la combinación entre la carne, las tortillas y las salsas ha convertido al lugar en una experiencia inigualable.

La taquería se encuentra en calle Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la capital del país.

Los tacos tienen un precio entre $300.00 y 400.00, y su horario es de lunes a viernes de 12:00 a 23:30 h, sábados y domingos de 11:00 a 23:30 h.

Las Once Mil tienen una gran variedad de tacos. Foto: Google opiniones Michael Shepard

Huniik y Barra de Huniik

Estos restaurantes, encabezados por el chef Roberto Solís, y ubicados en Yucatán, fueron reconocidos con una estrella Michelin por sus propuestas centradas en los ingredientes y la cocina de esta región.

Huniik apuesta por una experiencia inmersiva, ya que el espacio fue diseñado para evocar la atmósfera de los cenotes de la región.

Entre sus platillos sobresalen preparaciones como el aguachile de camarón ligeramente curado con panceta crujiente y ta’uch —conocido como zapote negro—, así como chuletas de cordero cocinadas lentamente al estilo pib y versiones renovadas de recetas tradicionales como el xe’ec, una ensalada cítrica típica de la Península de Yucatán.

Por su parte, la Barra de Huniik ofrece una propuesta distinta pese a compartir ubicación con el restaurante principal, pues el concepto busca recrear una experiencia tipo omakase con un enfoque contemporáneo de la cocina yucateca, donde el maíz se convierte en el elemento central.

Entre los platillos se encuentran una tortilla de maíz amarillo acompañada de hoja santa asada, hierbas y chicharrón, además de interpretaciones innovadoras de clásicos regionales, como un pato con jitomate heirloom inspirado en la cochinita pibil.

También se puede disfrutar de un tamal con venado braseado y espuma de pipián, así como una elegante reinterpretación de la marquesita, preparada con espuma de queso de cabra, helado de perejil y salsa de caramelo.

Estos restaurantes se ubican en Calle 60 415-B, entre Calle 45 y Calle 47, Parque Santa Ana, Centro, C.P. 97000, en Mérida, Yucatán.

Los costos son desde mil pesos , y tienen un horario de lunes a sábado de 13:30-16:00 h, y de 18:00-22:00 h; domingos no abre.

El restaurante Huniik combina elementos del mar con los de la tierra. Foto: Huniik

Ixi’im

Desde Yucatán, el chef ejecutivo Luis Ronzón apuesta por una propuesta gastronómica en este restaurante que combina sabores tradicionales mayas con técnicas e influencias internacionales.

Uno de los elementos representativos de su cocina es el método “al pib”, una antigua técnica de cocción en horno subterráneo que aporta un ligero sabor ahumado a distintos platillos.

Entre las preparaciones bajo este estilo se encuentran la mejilla de cerdo crujiente y el camote glaseado con cítricos y chile, elaboraciones que buscan resaltar ingredientes regionales y sabores locales.

Gran parte de los productos utilizados provienen del ka’anche, el jardín maya del propio resort, donde se cultivan diversos ingredientes, los cuales al momento de su preparación están frescos.

Otro de sus atractivos es su amplia colección de tequila, considerada una de las más grandes de la región, con más de 3,400 botellas disponibles.

Este restaurante se encuentra en San Antonio Chablé, C.P. 97816 Chocholá, Yucatán. Cuenta con un horario de martes a domingo de 13:00 a 23: 00 h, los lunes no abre; y el costo varia de alredor de los mil pesos

Ixi'im se caracteriza por usar ingredientes que ellos mismos cultivan. Foto: Ixi'im restaurant

Alcalde

En Guadalajara, este restaurante se ha consolidado como uno de los más representativos de la cocina contemporánea mexicana bajo la dirección del chef Francisco Ruano.

Ellos apuestan por una visión contemporánea que resalta ingredientes de Jalisco y distintas regiones de México; su menú incluye opciones enfocadas en productos del mar, con preparaciones que pueden ir desde ostiones locales acompañados de savia de palma de coco hasta vieiras con salsa de ceniza picante o tostadas de abulón.

De acuerdo con la Guía Michelin su cocina se caracteriza por su enfoque refinado y una fuerte presencia de vegetales, ya que tienen un jardín de donde provienen muchos de los ingredientes utilizados en los platillos.

Entre las preparaciones se encuentran la pesca del día acompañada de puré de apionabo y el pulpo con mole blanco. En el apartado de postres hay combinaciones como ciruelas caramelizadas con sorbete de albahaca morada o éclairs rellenos de calabaza servidos con helado de colinabo.

El establecimiento se encuentra en Av. México 2903, Vallarta Norte, C.P. 44690, en Guadalajara, Jalisco. Atienden en un horario de lunes a sábado de 13:30 a 23:00 h.

Los costos pueden variar dependiendo del menú o de los platillos que se elijan a la carta; sin embargo, el consumo promedio por persona ronda los mil pesos.

Para ir al restaurante Alcalde se necesita reservación. Foto: Restaurante Alcalde

Xokol

También desde tierras tapatías, este restaurante encabezado por los chefs y propietarios Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz, apuesta por una experiencia culinaria cercana inspirada en la cocina tradicional mexicana.

Dentro de su oferta gastronómica, disponible tanto en su menú principal como a la carta, se encuentran platillos como el kanpachi curado en kombucha, presentado con tonos de betabel rojo y espirulina azul.

Entre sus especialidades se encuentra el empalme de lechón, preparado con carne de cerdo tierna, cebollas dulces y mole verde. Como postres hay flan de pulque o las fresas con crema.

Este recinto se encuentra en la calle Herrera y Cairo 1375, Santa Teresita, C.P. 44600, en Guadalajara, Jalisco. Abren de martes a viernes de 18:00 a 23:00 h, y sábados de 13:30- 17:00 h y de 18:00 a 23:00 h. Y los costos están en al rededor de $1,000.00.

Con estas nuevas incorporaciones, México suma un total de 27 restaurantes reconocidos por la Guía Michelin México con una estrella Michelin.

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