¿La avena es realmente saludable?

La avena es un alimento versátil, pero también es de consumo cuidadoso, pues no todas las personas la toleran por cuestiones de alergias o ciertas afecciones de salud.

Pero en la mayoría de grupos, su ingesta es recomendada por los expertos, siempre teniendo precaución con las porciones.

Si quieres saber si puedes integrarla a tus comidas, aquí te compartimos la opinión de los expertos sobre qué tan saludable es o no.

Aunque naturalmente no tiene gluten, la avena puede contaminarse en el procesamiento. Foto: Pexels

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¿De dónde proviene la avena?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la avena es un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas, originario de Europa, y se caracteriza por sus propiedades saciantes, digestivas y antioxidantes.

En México, la variedad más común es la forrajera, utilizada tanto para el consumo humano -en forma de grano- o como alimento para animales.

Se cree que su cultivo inició por los romanos y fue altamente popularizada en la cocina de los pueblos germanos y galos, específicamente en preparaciones de tipo papilla.

No obstante, fue hasta el siglo XIX cuando se convirtió en la base alimentaria de diversas regiones como Escocia, Escandinavia, Alemania y Bretaña.

La avena es rica en fibra, específicamente en beta-glucano. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de consumir avena?

Según la nutrióloga Karla Leal, en un artículo para la revista Tua Saúde, la avena es rica en betaglucano, un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir la absorción de grasas en el intestino, lo que contribuye a disminuir el colesterol LDL o comúnmente conocido como “malo”.

Dicho nutriente también ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Además, por su alto contenido de fibra, permite regular los niveles de glucosa en sangre. ¿A qué se debe? Su consumo ralentiza la absorción de azúcares, previniendo la resistencia a la insulina y la diabetes.

Otro nutriente clave de la avena son las avenantramidas, cuya acción es antioxidante y antiinflamatoria para mejorar la función de la insulina. Y al mismo tiempo, controla la glucemia en personas con diabetes.

En cuanto a minerales, destaca su aporte de zinc, que fortalece el sistema inmunológico, favorece la cicatrización y apoya en la recuperación de enfermedades como la gripe.

Por otra pate, la nutrióloga Karla Leal señala que este cereal contiene fibra insoluble, misma que favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Y finalmente, su capacidad antioxidante estimula la producción de óxido nítrico, mejorando la circulación sanguínea y regulando la presión arterial.

La avena es rica en fibra, por lo que previene el estreñimiento. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las contraindicaciones de comer avena?

En un articulo del sitio especializado Healthline, la nutrióloga Ariane Lang detalla que, aunque la avena cruda es segura, lo recomendable es remojarla en agua o leche para evitar molestias digestivas.

Y es que consumirla cruda y seca puede provocar que se acumule en el estómago o en los intestinos, produciendo indigestión y estreñimiento.

Otro factor a considerar es el ácido fítico, un antinutriente que puede dificultar la absorción de minerales como el hierro y zinc. Sin embargo, dicho efecto se reduce al remojarla durante al menos 12 horas.

Además, el sitio médico Medlineplus advierte que si bien la avena no contiene gluten, puede sufrir contaminación cruzada durante el procesamiento. Y eso representa un riesgo para personas con sensibilidad o enfermedad celiaca.

A lo anterior se suma su densidad calórica, que implica moderar las porciones para no producir un desbalance en el peso corporal.

La avena debe consumirse con moderación. Foto: Freepik

¿La avena es realmente saludable?

Sí, la avena es un alimento saludable, pero no es perfecta ni debe consumirse en exceso. Como cualquier otro alimento, su impacto en la salud depende de la cantidad, la forma en que se prepara y el equilibrio dentro de un plan alimenticio.

Por una parte, su alto contenido en fibra, antioxidantes y minerales la convierte en una excelente opción para cuidar el corazón, mejorar la digestión y mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Sin embargo, para aprovechar sus beneficios al máximo, es importante consumirla de forma adecuada (preferentemente remojada o cocida), cuidar las porciones y combinarla con otros alimentos.

Ahora que ya conoces los beneficios de la avena, puedes incorporarla a tu alimentación, siempre y cuando la consumas con moderación y la combines con otros alimentos.

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