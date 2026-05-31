A dos años de su triunfo electoral, mexicanos refrendaron por segunda ocasión su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, en medio de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros morenistas por nexos con el crimen organizado y los amagos intervencionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En punto de las 11:00 horas, entre banderas, fotografías y consignas de apoyo a la Presidenta, los asistentes escucharon el informe de rendición de cuentas, cuya duración se prolongó por más de una hora, quienes aplaudieron su férrea defensa de la soberanía nacional y su actuación ante los embates extranjeros.

Con respecto a las acusaciones que pesan en torno a algunos morenistas por vínculos con el crimen organizado, los simpatizantes coincidieron en que se requieren pruebas contundentes en cada uno de los casos y llamaron a defender la soberanía nacional y no permitir la injerencia extranjera por encima de cualquier otro interés.

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Adicionalmente, reprocharon el actuar de la oposición, particularmente del PAN y de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quienes acusaron de traidores a la patria por la participación de dos agentes de la CIA en la entidad y por consentir la intervención estadounidense.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gerardo expresó que acudió a respaldar a la Mandataria, “porque le ha dado continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación (…) La Presidenta representa ese proyecto”.

Sobre el caso de Rubén Rocha Moya y otros morenistas, refirió que se requieren las pruebas de las acusaciones y denunció una campaña de desinformación de los medios de comunicación que “quieren proyectar como que el país se estuviera incendiando”.

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Indicó que, ante los amagos injerencistas de Estados Unidos, el informe de rendición de cuentas sirvió para defender la soberanía nacional, “porque los mexicanos debemos de tomar nuestras propias decisiones. Debemos tener la libertad de elegir a nuestros gobernantes y discutir nuestros problemas”.

Julio asistió a apoyar a la Presidenta, porque empatiza con el proyecto político de la Cuarta Transformación y “porque ha cumplido con lo que nos prometió; más no se puede”.

Con relación a las acusaciones de narcopolítica contra algunos funcionarios, declaró que “la derecha siempre va a acusar a la izquierda. Quiere regresar otra vez al poder, pero lo bueno es que no va a poder”.

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“Tienen la línea que viene desde Estados Unidos. Lo bueno es que la mayoría lo sabemos, aunque los medios de comunicación masivos y tradicionales apoyan esos dichos”, dijo.

Susana llegó a presenciar el informe, “porque somos parte de este proyecto desde hace mucho. Estamos de acuerdo con la Presidenta, nos gusta como gobierna y estamos muy conformes con el gobierno que tenemos”.

“Aunque también estamos de acuerdo en que si se tiene que transparentar algo sobre los funcionarios acusados que se transparente. En este movimiento no se esconde nada”, expresó.

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Al respecto del caso de dos agentes de la CIA en Chihuahua, acusó a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, y a la oposición de traidores a la patria, “porque es una pena que una mexicana traicione a los mexicanos”.

Diego acudió a respaldar a la Presidenta, “porque es importante estar todos unidos con ella (…) Lo que tenemos que hacer es que todas las mexicanas y los mexicanos es que debemos estar unidos para enfrentar cualquier adversidad”.

Sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, concordó en que se requieren pruebas de las acusaciones, “porque mientras no haya pruebas se pueden considerar calumnias”.

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