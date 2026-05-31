La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, descalificó el acto organizado y por el Partido Acción Nacional (PAN) para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

“Traidores defendiendo a traidores”, declaró brevemente ante los medios de comunicación al término del evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

“Antes eran delincuentes defendiendo a delincuentes, pero ya le van subiendo el nivelito y son traidores defendiendo a los traidores”, afirmó.

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La dirigente morenista respondió a las críticas de la oposición, que asegura que el partido en el poder defiende a narcotraficantes.

“Defendemos el derecho del pueblo a decidir sobre su destino y defendemos el derecho del pueblo al bienestar”, afirmó.

Respecto a la ausencia en el evento de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ariadna Montiel dijo que seguramente el funcionario tuvo otras responsabilidades en su agenda.

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