Antes del partido amistoso que México y Australia disputaron en el Rose Bowl de Pasadena, California, Edson Álvarez no quiso mirar a David Faitelson a los ojos porque, según el periodista deportivo, “El Machín” estaba enojado porque Faitelson aseguró que su próximo equipo serían los Rayados de Monterrey en la Liga MX.

El roce sucedió en el pasado Día de Medios de la Selección Mexicana, donde David Faitelson entrevistó a Edson Álvarez y al momento de notar su seriedad en el espacio de TUDN, le preguntó sus razones.

“Me decía que no le gustó el comentario que hice de que había interés de los Rayados de Monterrey. Que tú digas que hay interés por un futbolista no significa nada, al contrario, lo elevas”, sentenció Faitelson para MVS Deportes.

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Edson Álvarez le entrega el gafete de capitán a Guillermo Ochoa, durante el partido amistoso entre México y Australia - Foto: Imago7

En días anteriores, mientras corría la transmisión del duelo amistoso entre México y Ghana, el periodista deportivo aseguró que Álvarez sería de los primeros refuerzos del estratega Matías Almeyda para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, no quiso decir nada más y se limitó a concluir la exclusiva con un “dije algo de más”.

Posteriormente, durante el Día de Medios de la Selección Mexicana, Edson Álvarez aseguró que le gustaría continuar en el Viejo Continente no solo por su trabajo como futbolista, sino por su familia.

El mediocampista y defensor tricolor pertenece al West Ham de Inglaterra, equipo que recientemente descendió a la segunda división del balompié inglés. Fue cedido de préstamo en la última campaña, donde jugó en el Fenerbahçe de la Superliga de Turquía.

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Edson Álvarez en el Día de Medios, previo al partido entre México y Australia - Foto: Imago7

“Él dice que quiere quedarse en el futbol europeo más tiempo, hay que aplaudir su tenacidad y su mentalidad. Ha pasado por malos momentos desde su lesión”, concluyó Faitelson.

De momento, Edson Álvarez está enfocado en la Copa del Mundo de 2026, donde México iniciará su camino en el partido inaugural contra Sudáfrica.