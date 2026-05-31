A dos años de ser nombrada como presidenta del país, este domingo, la Claudia Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno en el Monumento a la Revolución.

Entre los temas que abarcó, hizo mención a la estrategia de seguridad con Estados Unidos, la soberanía nacional, los casos de Rubén Rocha Moya y Maru Campos, así como información en materia económica.

Tras finalizar su mensaje, diversas personalidades públicas han reaccionado a través de redes sociales.

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Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez le dedicó diversas publicaciones a la Presidenta, en una de ellas, expresó que era un honor acompañar a Sheinbaum durante su informe.

"Todo un honor acompañar a la primera Presidenta de México, en el Informe que rinde al pueblo. Su liderazgo nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir construyendo, con el corazón por delante, un país más justo, unido y soberano".

Aseguró que miles de mexicanas y mexicanos asistieron al monumento para expresar su cariño, respaldo y lealtad.

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Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, publicó en su X: "Más de 27 mil bajacalifornianos unidos en el brazo poderoso de México, respaldando a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

Junto a su mensaje, compartió fotos de decenas de simpatizantes que se reunieron en una de las vialidades de Tijuana a ver la transmisión de la Presidenta.

Asimismo, en otro de sus tuits, escribió que hace dos años, 36 millones de mexicanos decidieron darle continuidad a la Cuarta Transformación al respaldar a la primera mujer Presidenta de México.

"Hoy no solo celebramos ese triunfo, sino el avance de un proyecto que pone al pueblo en el centro, trabaja por su bienestar y construye un país con más oportunidades y prosperidad compartida. Por esto y mucho más, lo reiteramos con orgullo: ¡tenemos a la mejor Presidenta del mundo!".

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Rommel Pacheco

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (CONADE), Rommel Pacheco, mostró fotos de su asistencia al informe de Sheinbaum, acompañando del mensaje:

"Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria".

Mario Campos

El periodista y analista Mario Campos calificó el discurso de la Presidenta como "el más importante de su sexenio".

Explicó que el tema más importante fue en el que mencionó a EU. "No solo discursivamente rompió al decir que ya no es cooperación sino intervención, sino que endureció el discurso al decir que hay una agenda de la extrema derecha a la que atribuye intervenir en México para sacar ventaja este año en las elecciones de EU e influir en las elecciones de México de 2027.

La presidenta fue más allá de defender a Rocha y anexas sino que ahora reconoce que vendrán por más y de antemano deja ver que los defenderán para no dejar a EU ser el gran elector en México. Ya no hay defensa de su inocencia, ni exigencia de pruebas sino un nuevo encuadre en el que ahora todo lo que venga de EU es intervencionismo".

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Leonardo Curzio

El periodista Leonardo Curzio explicó en sus redes sociales que el informe de Sheinbaum consistió en cuatro capas.

"1) defensivo en clave interna

2) preventivo en clave de culpabilidad anticipada.. 'vienen por nosotros'

3) mina la confianza de los vecinos y acusa politización

4) refuerza la tentación de actuar unilateralmente".

Camila Martínez

La secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Camila Martínez, dijo que el discurso que dio la Presidenta "pasará a la historia".

Acompañado de una imagen de Sheinbaum saludando desde su auto rodeado de personas, mencionó que la mandataria alzó la voz contra la injerencia extranjera.

"El día que les puso nombre y apellido a los injerencistas, el día que describió perfectamente sus falsos dilemas y las movidas con las que quieren meterse a decidir en México".

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