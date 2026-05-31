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Era el 2001, Paulina Rubio se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando lanzó "Paulina", su quinto álbum y, el más exitoso, del que se desprende "Yo no soy esa mujer", canción para la que grabo un videoclip en el que aparecen Yolana Andrade, Montserrat Oliver y Mónica Noguera.
Nunca quedó muy claro si, algunas de las canciones de ese disco iba dirigida a Ricardo Boffil, su pareja de 1996 a 2004, aún antes de que su relación con Nicolás Vallejo- Nájera "Colatte" prosperase, sin embargo, la cantante que, ya residía en España, por esa época, viajó a México para hacer una de las promociones más activas, relacionadas a su música.
Una de las entrevistas que, por esa época, concedió fue al programa de Telehit, "Las hijas de la madre Tierra", conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.
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En él, "Pau" le contó a Monste y a "Joe", su amiga desde la adolescencia, acerca del proceso de grabación y el concepto del álbum que, en poco tiempo, vendió 500 mil copias, y, tiempo más tarde, las invitó a participar en el video de "Yo no soy esa mujer".
En él, aparecen Yolanda, Montserrat y Mónica Noguera que, en aquel tiempo, había terminado su matrimonio con el productor (QEPD) Memo del Bosque.
Las conductoras aparecen vestidas como si perteneciesen a la década de los setenta, en una sala en la que interactúan con otras personalidades y la propia "Chica dorada", posteriormente, aparece junto a ella, y otra modelo, en un auto convertible, cantando las últimas estrofas del sencillo.
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En esa misma aparición de Paulina, en el programa de Telehit, ella y "Joe" cuenta una anécdota de cuando eran adolescente, ambas se diriían a la casa del Pedregal, donde la canta de "Ni una sola palabra" vivía con su madre, Susana Dosamantes, y, sin quererlo, atropellaron un pequeño perrito, en concidión de calle, que no vieron pasar.
melc
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