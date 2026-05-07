Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" se casaron en 2007, pero la historia de cómo se conocieron se remontan a muchos años atrás, cuando "la Chica dorada" estaba dándose a conocer en España y él hizo hasta lo imposible para poder conocerla.

Fue en entrevista con "el Burro" Van Rankin que "Colate" rememoró, en 2023, cómo fue que conoció a Paulina, cuando esta se mudó un tiempo a Madrid, debido a que tenía el deseo de darse a conocer entre el público español, a finales de la década de los noventa.

En esa época, la cantante probó suerte como conductora en un programa en el que, además, podía cantar sus canciones.

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En lo que respecta a él, trabajaba en Canal Plus como ejecutivo, pero aspiraba en convertirse en productor de televisión por lo que, en sus tiempos libres, visitaba foros, donde se grababan programas, y fue ahí que vio a la cantante, por la que se sintió atraído inmediatamente.

"Ella estaba dándose a conocer en España, era un programa de estos de verano, de entretenimiento, yo quería hacer producción de televisión y un productor importante de la época, me mandó de mano derecha suya, yo ya le había echado el ojo y, una de las razones por las que fui a hacer eso es porque quería conocerla".

"Colate" y Paulina Rubio en 2005, cuando comenzaban su relación. Foto: EFE / Zayra Morales, archivo

Su interés era tal que, para poder seguir participando en el programa y estar cerca de "Pau", pidió 10 días de vacaciones, en su verdadero trabajo; lo que menos hizo fue descansar, pues asistía al productor del show que la cantante conducía.

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"Pedí vacaciones en mi canal y me fui 10 días a trabajar a otro sitio y llegué a conocerla", recordó.

Su primera cita fue una cena, en la que cayó en la cuenta de la buena comunicación que existió entre los dos, sin embargo, en ese tiempo, la cantante de "Yo no soy esa mujer" estaba en una relación; era novia de otro español, Ricardo Bofill, por lo que las cosas entre los dos no pudieron prosperar.

"Me gustaba de antes pero, ya luego, me gustó mucho más cuando la conocí, pero no comenzamos a salir, ahí hubo algo, lo dejamos ahí, ella tenía pareja, entonces ya no volvió a hacer caso".

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Fue hasta el 2001 cuando volvió a verla, en Miami, pero sus destinos se unieron por allá del 2005, cuando ninguno de los dos tenía compromisos.

"Nos dimos los teléfonos y comenzamos a comunicarnos directamente, fuimos novios un año y pico", detalló.

Otra de las revelaciones que "Colate" ha hecho públicamente es que su padre, José Ignacio Vallejo-Nájera (QEPD) no se sentía convencido de la relación que sostenía con Paulina, pese a que no era cercano a su hijo, por ese motivo, de hecho, no fue invitado a la boda pero, pocos días después de que esta se oficiara, don José buscó a su hijo para hacerle una advertencia.

"Me dijo ´esta chica te va a arruirnar la vida´ y la verdad que, a los pocos meses, mi padre falleció, entonces esas fueron las últimas palabras que me dijo en vida", relató a "Ventaneando" en 2022.

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