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ya habló frente a la jueza que lleva el caso que lo mantiene confrontado a su exesposa, , y el que tiene lugar con el objetivo de que se establezca quién de los dos vivirá con el hijo que comparten, ; estos son los motivos que dio el español.

"Ventaneando" ha emitido parte de las tres audiencias que han tenido lugar los días 4, 5 y 6 de mayo.

Ayer, martes 5, Vallejo-Nájera testificó frente a la jueza Marlene Fernández y, cuando la abogada de Paulina Rubio, la licenciada Sandra Hoyos lo cuestionó sobre el por qué quería que su hijo dejase de vivir con su madre en Miami, para mudarse con él a Madrid, una de sus razones tuvo que ver con que ya tiene un trabajo más estable.

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"Porque finalmente he logrado una estabilidad en mi trabajo y quiero mejorar estos años mi carrera y mi vida".

También escribió que para "Nico", su hijo de 15 años, se ha vuelto una situación "difícil" vivir con su madre en Estados Unidos.

"Ha sido difícil, Nico no está bien en Miami y creo que ir a España es lo mejor para él".

También alegó que en España, el adolescente cuenta con una gran familia paterna e, incluso, en ese mismo país residen algunos integrantes de su familia materna.

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"Él ama a su familia, tiene una familia muy grande, toda su familia paterna y también parte de la familia materna vive en Madrid".

Afirmó que fue él quien llevó al menor a conocer a su primo, recién nacido, de parte de su madre, cuando este nació.

"Lo lleve a conocer a su nuevo primo, no de mi lado, sino del lado de su mamá, lo lleve al hospital para que lo conociera, cuando nació".

¿Qué pasará este jueves, durante la última audiencia entre "Colate" y Paulina?

La abogada de Paulina -dijo al vespertino- que el dictamen será dictado dentro de cuatro a seis semanas.

También reiteró que su clienta no testificará, por una decisión que, aparentemente, tomó ella, como su asesora legal y que mañana jueves continuará el testimonio de Vallejo-Nájera, que contestará a las preguntas de su propia abogada, Aliette Carolan.

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