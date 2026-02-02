La batalla legal que, por más de una década, ha enfrentado a Paulina Rubio y su exesposo, Nicolás Vallejo-Nájera, “Colate”, ha sumado un nuevo episodio.

El conflicto comenzó cuando el empresario español solicitó el divorcio ante la corte de Miami, y pidió ser el guardián legal de Andrea Nicolás, el hijo que procreó con la cantante. Desde entonces, las audiencias y la presencia constante de abogados se han vuelto parte habitual de la relación entre la expareja.

Ahora, la llamada “Chica Dorada” dio un nuevo paso al contrademandar a "Colate" por la presunta filtración de información confidencial sobre la mujer encargada de cuidar al menor.

De acuerdo con información difundida por el programa español “Fiesta”, Rubio presentó una moción de emergencia para solicitar que estos datos queden en estricta confidencialidad, pues podría poner en peligro la seguridad del niño.

"Prohíben que se haga pública la difusión de esos datos porque vienen unas cosas muy concretas del niño que no se pueden hablar y además nadie debería tener acceso a esos documentos”, se indicó en la emisión.

Además de exigir que se frene la difusión, la intérprete de "Ni una sola palabra" también habría solicitado que el padre de su hijo entregue una lista de las personas con las que compartió la información y que se le imponga una multa por violar acuerdos ya establecidos por la corte.

Por si esto fuera poco, también pidió la suspensión del tiempo de convivencia entre padre e hijo hasta que se detenga la exposición del menor, así como la prohibición de que Colate hable del caso con los medios y el pago de los costos legales.

Este nuevo movimiento se da mientras el proceso entra en una fase clave, pues la prensa española confirmó que Andrea Nicolás, de 15 años, podrá declarar ante la jueza, una decisión aceptada por ambas partes y que podría poner fin a la resolución de la custodia.

Paulina y Colate se casaron en la Riviera Maya en 2007. Tras cinco años juntos y el nacimiento de su hijo, en 2012 anunciaron su separación.

