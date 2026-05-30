[Publicidad]
Roma.- Dos carabineros y una policía resultaron heridos al intentar detener a algunos de los cerca de 30 caballos que huyeron asustados al galope a lo largo de la avenida Cristoforo Colombo de Roma, donde se estaban realizando anoche los ensayos para el desfile del 2 de junio, Día de la República.
También resultaron levemente heridos unos 15 caballos mientras huían por la carretera a la vista de los conductores de los vehículos y uno de ellos tuvo que ser sacrificado, según el diario La Repubblica.
La Policía Local de Roma, en colaboración con los Carabineros, inició las investigaciones necesarias para una reconstrucción completa y precisa de los hechos, informaron en una nota.
Lee también VIDEO: Papa León XIV se sienta al volante del primer Ferrari eléctrico; recibe a directivos de la empresa en Castel Gandolfo
Entre las hipótesis que se examinan se encuentra la posibilidad de que los caballos huyeron al escuchar petardos o fuegos artificiales u otros factores externos.
"Los controles también tienen como objetivo determinar si se produjeron explosiones en un único punto o en diferentes lugares al mismo tiempo", informaron.
Según La Repubblica, uno de los heridos tiene una costilla rota y derrame pulmonar, y una policía sufrió varios hematomas y abrasiones en la cara.
Lee también ¿Un ángel con rasgos de Meloni? Restauración de un fresco en Roma genera polémica
El diario romano apunta a que los petardos fueron encendidos por uno o más individuos de las distintas fuerzas que participaron en la ceremonia del 2 de junio.
Vídeos de los caballos, grabados por conductores y transeúntes, se han difundido ampliamente en las redes sociales.
mcc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
PSG se impone en penaltis al Arsenal en Budapest y es bicampeón de la Champions League
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: consiente a tu perro con estas ofertas de Amazon México; alimento premium con hasta 34% de descuento
Economía
"Billy" Álvarez, el polémico empresario que dirigió la Cooperativa Cruz Azul por más de 30 años
Metrópoli
Estas serán las rutas, costos y horarios del servicio Park & Ride para llegar al Estadio Ciudad de México durante los partidos del Mundial
Sección
¿Por qué aparecen cucarachas aunque tu casa esté limpia? Las razones que pocos conocen
Sección
Ángela Aguilar reaparece con Nodal en la Plaza de Toros y redes aseguran que imitó a Cazzu
Sección
¿Perderás WhatsApp si no registras tu línea? Esta es la fecha límite y lo que puede pasar
Sección
EU amenaza con reanudar la guerra con Irán en medio de negociaciones estancadas