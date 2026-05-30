Roma.- Dos carabineros y una policía resultaron heridos al intentar detener a algunos de los cerca de 30 caballos que huyeron asustados al galope a lo largo de la avenida Cristoforo Colombo de Roma, donde se estaban realizando anoche los ensayos para el desfile del 2 de junio, Día de la República.

También resultaron levemente heridos unos 15 caballos mientras huían por la carretera a la vista de los conductores de los vehículos y uno de ellos tuvo que ser sacrificado, según el diario La Repubblica.

La Policía Local de Roma, en colaboración con los Carabineros, inició las investigaciones necesarias para una reconstrucción completa y precisa de los hechos, informaron en una nota.

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Entre las hipótesis que se examinan se encuentra la posibilidad de que los caballos huyeron al escuchar petardos o fuegos artificiales u otros factores externos.

"Los controles también tienen como objetivo determinar si se produjeron explosiones en un único punto o en diferentes lugares al mismo tiempo", informaron.

Caos notturno sulla Cristoforo Colombo a Roma.

Numerosi cavalli, impegnati nelle prove della parata militare del 2 Giugno, sono fuggiti forse in seguito allo scoppio di alcuni petardi. pic.twitter.com/whG9G2ID5b — righeblu (@Righeblu) May 30, 2026

Según La Repubblica, uno de los heridos tiene una costilla rota y derrame pulmonar, y una policía sufrió varios hematomas y abrasiones en la cara.

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El diario romano apunta a que los petardos fueron encendidos por uno o más individuos de las distintas fuerzas que participaron en la ceremonia del 2 de junio.

Vídeos de los caballos, grabados por conductores y transeúntes, se han difundido ampliamente en las redes sociales.

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